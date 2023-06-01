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Світ
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Румунія не зможе допомогти Молдові у разі військового вторгнення РФ – президент

Клаус Йоганніс
Фото: Getty Images

Румунія не зможе задіяти свої війська для захисту Молдови у разі нападу РФ на цю країну.

Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс на полях Європейського політичного саміту.

Він зазначив, що не бачить можливості військового втручання своєї держави у разі вторгнення РФ у Молдову. Йоганніс пояснив, що Румунія входить до складу НАТО, а Молдова має нейтральний статус.

Згідно з правилами військового блоку, НАТО може реагувати, якщо напад здійснено на країну-члена. Це прописано в п’ятій статті Північноатлантичного договору (про колективну оборону).

– У військовому плані я не бачу для нас можливості втрутитися у конфлікт, – заявив Йоганніс.

Водночас він запевнив, що Румунія готова допомогти Молдові підвищити оборонний потенціал. Йдеться про навчання військових та оснащення армії.

– Ми можемо допомогти з навчанням військових, підтримати з обладнанням та озброєнням. Є багато способів, якими ми можемо втрутитися і робимо це, щоб допомогти Молдові, – наголосив Йоганніс.

Нещодавно президентка Молдови Мая Санду заявила, РФ не напада на її країну лише завдяки стійкості українського народу та влади, а також завдяки героїзму Збройних сил України.

У лютому Мая Санду повідомила про плани РФ організувати державний переворот у Молдові. Вона посилалася на документи, отримані від України. План агресора передбачав вчинення диверсій, захоплення заручників та напади на будівлі органів державної влади.

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий повідомляв, що безпосередньої військової небезпеки для країни немає, однак РФ веде гібридну війну, намагаючись повалити владу.

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Джерело: NewsMaker

Клаус Йоганніс, Молдова, Російська агресія, Румунія
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