США щораз перетинають “червоні лінії” РФ, і це бажання зростає – WP пояснила чому

У президента Сполучених Штатів Джо Байдена зростає бажання переступати “червоні лінії”, про які говорить Володимир Путін. Про це пише американська газета The Washington Post, зазначаючи, що Вашингтон продовжує озброювати Київ для боротьби у війні.

Минулого місяця рішення Байдена допомогти Україні отримати винищувачі F-16 ознаменувало черговий перетин російської “червоної лінії”, яка, за словами Путіна, трансформує війну і втягне Вашингтон і Москву в прямий конфлікт.

Попри апокаліптичні попередження диктатора, Сполучені Штати поступово погодилися розширити арсенал України ракетами Javelin і Stinger, пусковими установками HIMARS, сучасними системами протиракетної оборони, безпілотниками, гелікоптерами, танками M1 Abrams і, незабаром, винищувачами четвертого покоління.

— Ключовою причиною ігнорування погроз Путіна, за словами американських чиновників, є динаміка, яка спостерігається з перших днів війни: диктатор не дотримався своїх обіцянок покарати Захід за надання зброї Україні, – пише WP.

Підкреслюється, що блеф Путіна дав американським і європейським лідерам певну впевненість у тому, що вони можуть продовжувати робити це без серйозних наслідків. Але до якої міри такий підхід працюватиме – залишається таємницею.

— Росія стільки разів знецінювала свої “червоні лінії”, заявляючи, що певні речі будуть неприйнятними, а потім нічого не робила, коли вони відбувалися. Проблема в тому, що ми не знаємо, де ця “червона лінія”. Вона в голові однієї людини і може змінюватися щодня, – сказав Максим Саморуков, експерт з питань Росії в Фонді Карнегі.

Американські чиновники кажуть, що керування ризиком ескалації залишається одним із найскладніших аспектів війни для Байдена і його зовнішньополітичних радників.

Вирішуючи, які нові системи озброєнь надати Україні, вони зосереджуються на чотирьох ключових факторах, кажуть посадовці.

— Чи потрібна вона їм? Чи можуть вони це використовувати? Чи є вона у нас? Якою буде реакція Росії? – сказав один з чиновників Держдепартаменту.

Він сказав, що небажання Росії вживати заходів у відповідь вплинуло на оцінку ризиків держсекретарем Ентоні Блінкеном, який був впливовим голосом, що заохочував адміністрацію і союзників США робити більше для підтримки України.

Як і Блінкен, радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван також вважає, що переваги надання Україні більш летального озброєння переважають ризики ескалації, і, за словами представника Білого дому, він багато працював з європейськими союзниками над наданням Україні винищувачів F-16.

Джерело : The Washington Post

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