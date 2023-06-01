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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Москві в житлових будинках і в кремлівській лікарні готують укриття – ЗМІ

кремль
Фото: Unsplash

У Москві в підвалах житлових будинків готують укриття. Також укриття має з’явитися у Центральній клінічній лікарні при Кремлі.

Про це повідомляє російський опозиційний ресурс Сирена.

Так, у підвалах житлових будинків Москви розвішують інструкції щодо евакуації та збору “тривожних валіз”.

В одному з таких укриттів вже поставили столи та стільці.

На російському сайті держзакупівель з’явився контракт на проєктування бомбосховища для центральної клінічної лікарні при Кремлі. Приміщення має бути на 800 осіб, забезпечити захист від вибухової хвилі та радіації. Контракт було укладено 24 травня.

Раніше Центр стратегічних комунікацій повідомив, що атака дронів на Москву похитнула відчуття безкарності кремлівського режиму й показала, що російська ППО не готова захищати небо.

Кремль, Росія
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