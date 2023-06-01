У російському Шебекіно горить завод із військовими паливозаправниками
У російському місті Шебекіно Бєлгородської області горить завод Монокристал – на підприємстві перебували військові паливозаправники.
Про це повідомляють Telegram-канали та російські ЗМІ.
Зазначається, що підприємство Монокристал неодноразово потрапляло під обстріли. Місцеві робітники кажуть, що від заводу “мало що залишилося”, і їх примушують розбирати завали.
Є повідомлення, що в Шебекіно зараз немає світла і води.
Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив, що зараз обстріл триває в Шебекінському і Грайворонському округах.
У Новій Таволжанці, за словами Гладкова, чоловік отримав осколкове поранення. Від влучання снаряда загорівся приватний житловий будинок. Вибуховою хвилею посічено кілька приватних будинків.
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У селі Козинка горять два приватні житлові будинки.
Фото: МЧС РФ
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