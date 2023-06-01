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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У російському Шебекіно горить завод із військовими паливозаправниками

пожежа в Ставрополі

У російському місті Шебекіно Бєлгородської області горить завод Монокристал – на підприємстві перебували військові паливозаправники.

Про це повідомляють Telegram-канали та російські ЗМІ.

Зазначається, що підприємство Монокристал неодноразово потрапляло під обстріли. Місцеві робітники кажуть, що від заводу “мало що залишилося”, і їх примушують розбирати завали.

Є повідомлення, що в Шебекіно зараз немає світла і води.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив, що зараз обстріл триває в Шебекінському і Грайворонському округах.

У Новій Таволжанці, за словами Гладкова, чоловік отримав осколкове поранення. Від влучання снаряда загорівся приватний житловий будинок. Вибуховою хвилею посічено кілька приватних будинків.

У селі Козинка горять два приватні житлові будинки.

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Фото: МЧС РФ

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