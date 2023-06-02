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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Байден впав під час церемонії випуску льотчиків США

Байден впав під час церемонії випуску льотчиків США

Президент США Джо Байден впав на сцені під час церемонії випуску Академії американських Військово-повітряних сил.

Відповідне відео опублікували американські ЗМІ.

Так, інцидент з Джо Байденом трапився у четвер, 1 червня, в Колорадо.

Повідомляється, що президент США спіткнувся через мішок з піском, на який вказав після того, як піднявся.

На відео можна побачити, як президенту США допомогли піднятися, після чого він швидко прийшов до тями.

Згодом про стан глави американської держави розповів директор зі зв’язків із громадськістю Білого дому Бен Лаболт.

– З ним усе гаразд. На сцені був мішок з піском, коли він потискав руку, — написав він у Twitter.

Нагадаємо, у березні Джо Байден спіткнувся на трапі літака в Алабамі. Політик, піднімаючись на борт, втратив рівновагу і викинув уперед руки, щоб пом’якшити можливе падіння, але втримався на ногах і спокійно дістався до лайнера.

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Фото: Mfecane

Джерело: NYT
Джо Байден, США
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