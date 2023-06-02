Для танго потрібні двоє: Білий дім хоче відновити ядерний договір із РФ

Адміністрація Джо Байдена розраховує повернути РФ за стіл переговорів щодо контролю над ядерним озброєнням. На початку цього року країна-агресор призупинила участь у відповідній угоді.

Про це інформує американський телеканал CNN із посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації президента США.

Сполучені Штати прагнуть відновити дію Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, а також домовитися про його пролонгацію після завершення терміну дії у 2026 році.

Досі ці зусилля не мали успіху.

У п’ятницю, 2 червня, Білий дім планує поєднати промову радника з нацбезпеки Джейка Саллівана з рішенням про приховування інформації від РФ, яка мала б бути надана в рамках ядерної угоди.

– Ми сподіваємося, що в сукупності така комунікація, яку ми здійснюємо через цю промову, контрзаходи та будь-які потенційні подальші дії на двосторонньому рівні, призведуть до дискусії. Звичайно, для танго потрібні двоє, – наголосив представник адміністрації.

Чиновник додав, що Вашингтон готовий вести переговори з РФ про контроль за ядерною зброєю без попередніх умов.

Що відомо про вихід РФ із договору

У лютому цього року російський диктатор Володимир Путін оголосив, що РФ припиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Договір New START було укладено між США та Росією у квітні 2010 року в Празі. Він набув чинності 5 лютого 2011 року, а в 2021-му сторони домовилися про продовження дії документа до початку лютого 2026 року.

Договір передбачає взаємне скорочення арсеналів стратегічних ядерних озброєнь (міжконтинентальної ядерної зброї) країнами-підписантами. Сполучені Штати мали проводити інспекції ядерних об’єктів на території РФ та навпаки. Останнім часом Москва блокувала такі перевірки та не дотримувалася умов договору.

У травні РФ оголосила про плани розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Москва планує завершити будівництво спеціального сховища для неї до кінця липня.

Днями Сполучені Штати оголосили про контрзаходи у відповідь на порушення Росією Договору New START. Вони передбачають відмову США від сповіщень про місцезнаходження ракет і пускових установок, які підпадають під дію договору. Крім того, США не сприятимуть інспекціям представників РФ та не передаватимуть Росії інформацію про запуски американських міжконтинентальних балістичних ракет і балістичних ракет підводних човнів.

Водночас Державний департамент США висловив готовність скасувати ці заходи, якщо РФ повернеться до виконання умов договору.

Джерело : CNN

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.