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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Події в Бєлгородській області свідчать про “підвищену тривогу” керівництва РФ – ISW

Білгород Бєлгород
Фото: УНІАН

Реакція російських офіційних осіб і ЗМІ на військові дії в Бєлгородській області свідчить про підвищене занепокоєння щодо війни в Україні.

Про це заявляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, 1 червня губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що біля Шебекіного відбулися обстріли, були прильоти і в самому місті. Повідомляли про вісьмох постраждалих. Гладков звинуватив Україну в обстрілі Шебекіного.

Російський диктатор Володимир Путін нагородив голову Шебекінського району Володимира Жданова орденом мужності за його реакцію на ситуацію на кордоні.

Учора російська влада в Бєлгородській області евакуювала 200 дітей до Пензенської області, 3 червня планує евакуювати ще 600 дітей до Калузької та Ярославської областей. Гладков також домовився з іншими регіонами про прийом 1 200 жителів Бєлгородської області.

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Аналітики вважають, що увага Путіна й те, що Міноборони РФ називає вчорашні події вторгненням на російську територію, дають підстави припустити, що Кремль намагається представити війну в Україні як екзистенціальну й заручитися внутрішньою підтримкою затяжної війни.

Своєю чергою деякі російські провоєнні блогери через ситуацію в Бєлгородській області розкритикували російське керівництво, а інші стверджували, що це спроба України відвернути російські сили напередодні контрнаступу.

Нагадаємо, що 22 травня на території Бєлгородської РФ почалась операція РДК та ЛСР – Російського добровольчого корпусу та Легіону Свобода Росії.

Джерело: ISW
Бєлгород, Війна в Україні, Володимир Путін, Росія
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Юлія Захарченко
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