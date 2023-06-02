Події в Бєлгородській області свідчать про “підвищену тривогу” керівництва РФ – ISW
Реакція російських офіційних осіб і ЗМІ на військові дії в Бєлгородській області свідчить про підвищене занепокоєння щодо війни в Україні.
Про це заявляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
Так, 1 червня губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що біля Шебекіного відбулися обстріли, були прильоти і в самому місті. Повідомляли про вісьмох постраждалих. Гладков звинуватив Україну в обстрілі Шебекіного.
Російський диктатор Володимир Путін нагородив голову Шебекінського району Володимира Жданова орденом мужності за його реакцію на ситуацію на кордоні.
Учора російська влада в Бєлгородській області евакуювала 200 дітей до Пензенської області, 3 червня планує евакуювати ще 600 дітей до Калузької та Ярославської областей. Гладков також домовився з іншими регіонами про прийом 1 200 жителів Бєлгородської області.
Аналітики вважають, що увага Путіна й те, що Міноборони РФ називає вчорашні події вторгненням на російську територію, дають підстави припустити, що Кремль намагається представити війну в Україні як екзистенціальну й заручитися внутрішньою підтримкою затяжної війни.
Своєю чергою деякі російські провоєнні блогери через ситуацію в Бєлгородській області розкритикували російське керівництво, а інші стверджували, що це спроба України відвернути російські сили напередодні контрнаступу.
Нагадаємо, що 22 травня на території Бєлгородської РФ почалась операція РДК та ЛСР – Російського добровольчого корпусу та Легіону Свобода Росії.
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