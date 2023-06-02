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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Спецпредставник Китаю вважає, що Україна і Росія “не зачинили двері” для переговорів

спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей
Фото: Getty Images

Китайський спецпредставник у справах Євразії Лі Хуей заявив, що існує “багато труднощів” для того, щоб Україна і Росія сіли за стіл переговорів, але він вважає, що жодна зі сторін не закрила двері для переговорів.

Як повідомляє CNN, про це він сказав під час пресконференції у Пекіні після візиту до країн Європи.

За його словами, війна в Україні “може зараз поставити перед сторонами багато труднощів, щоб сісти за стіл переговорів”. Лі додав, що з іншого боку, сторони не повністю позбавлені консенсусу.

Китайський посланець заявив, що під час поїздки до Москви російська сторона заявила йому, що “РФ ніколи не виступала проти мирних переговорів”.

— Українська сторона також заявила, що вона цінує і бажає миру, і я відчуваю, що обидві сторони не зачинили двері для мирних переговорів, – сказав він.

На думку Лі, “ризик ескалації” досі залишається високим. Він нагадав, що під час візиту до Києва щодня чув сигнали повітряної тривоги, а за період його перебування Росія двічі атакувала столицю України.

— Конфлікт (війна, – Ред.) зайшов у глухий кут, і на полі бою панує невизначеність. Ця ситуація викликає занепокоєння. Якщо війна продовжуватиметься, то буде тільки більше катастроф і страждань, а поки є проблиск надії на мир, ми повинні активно працювати над цим, замість того, щоб дозволяти конфлікту продовжуватися і поширюватися, – сказав Лі.

Він також прокоментував матеріал Wall Street Journal, в якому йдеться про те, що Китай закликав європейські країни погодитися на припинення вогню, яке залишило б Росію у володінні частинами України.

Лі сказав, що викладена у ньому інформація не відповідає фактам. Він додав, що це “тенденція поширення неправдивої інформації шляхом пропаганди конфронтації заради політичних інтересів” та назвав її “аморальною і дуже небезпечною”.

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Джерело: CNN
Війна в Україні, Китай, Російська агресія, Росія, Україна
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