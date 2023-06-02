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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У США запобігли історичному дефолту, схваливши призупинення стелі держборгу

Сенат США
Фото: Depositphotos

Сенат Сполучених Штатів Америки у четвер, 1 червня, ухвалив двопартійний закон, підтриманий президентом Джо Байденом, який скасовує стелю держборгу в розмірі $31,4 трильйона, що дало змогу уникнути першого в історії дефолту.

Сенат проголосував 63-36 за схвалення законопроєкту, який був прийнятий в середу Палатою представників.

Зазначається, що Міністерство фінансів попереджало, що не зможе оплатити всі свої рахунки 5 червня, якщо Конгрес не прийме рішення до того часу.

– Сьогодні ми уникаємо дефолту, – заявив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, проводячи законопроєкт через свою палату, що складається зі 100 членів.

Президент США Джо Байден похвалив своєчасні дії Конгресу.

– Ця двопартійна угода є великою перемогою для нашої економіки та американського народу, – сказав президент у своїй заяві й додав, що він підпише її якнайшвидше. Він зазначив, що зробить додаткову заяву в п’ятницю о 19:00 за східним часом (23:00 за Гринвічем).

Перед остаточним голосуванням сенатори розглянули майже десяток поправок, відхиливши їх усі під час нічного засідання напередодні понеділкового дедлайну.

Цей закон призупиняє дію встановленого законом ліміту федеральних запозичень до 1 січня 2025 року. На відміну від більшості інших розвинених країн, Сполучені Штати обмежують суму боргу, яку може запозичити уряд, незалежно від будь-яких витрат, виділених законодавчим органом.

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Джерело: Reuters
дефолт, Джо Байден, Конгрес США, Сенат США, США
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