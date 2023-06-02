У США запобігли історичному дефолту, схваливши призупинення стелі держборгу
Сенат Сполучених Штатів Америки у четвер, 1 червня, ухвалив двопартійний закон, підтриманий президентом Джо Байденом, який скасовує стелю держборгу в розмірі $31,4 трильйона, що дало змогу уникнути першого в історії дефолту.
Сенат проголосував 63-36 за схвалення законопроєкту, який був прийнятий в середу Палатою представників.
Зазначається, що Міністерство фінансів попереджало, що не зможе оплатити всі свої рахунки 5 червня, якщо Конгрес не прийме рішення до того часу.
– Сьогодні ми уникаємо дефолту, – заявив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, проводячи законопроєкт через свою палату, що складається зі 100 членів.
Президент США Джо Байден похвалив своєчасні дії Конгресу.
– Ця двопартійна угода є великою перемогою для нашої економіки та американського народу, – сказав президент у своїй заяві й додав, що він підпише її якнайшвидше. Він зазначив, що зробить додаткову заяву в п’ятницю о 19:00 за східним часом (23:00 за Гринвічем).
Перед остаточним голосуванням сенатори розглянули майже десяток поправок, відхиливши їх усі під час нічного засідання напередодні понеділкового дедлайну.
Цей закон призупиняє дію встановленого законом ліміту федеральних запозичень до 1 січня 2025 року. На відміну від більшості інших розвинених країн, Сполучені Штати обмежують суму боргу, яку може запозичити уряд, незалежно від будь-яких витрат, виділених законодавчим органом.
Російські війська намагалися знову атакувати Київ ракетами з балістичною траєкторією. Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснив, скільки ракет ще має Росія, чим вони небезпечні, чому важливо не знімати роботу протиповітряної оборони, не викладати в режимі реального часу та не показувати уламки збитих цілей.Юлія Захарченко