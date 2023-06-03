В Індії потяг зійшов з рейок та зачепив ще один: 600 поранених, 70 загиблих

Жертвами залізничної катастрофи, що сталася 2 червня на сході Індії у штаті Одіша в районі станції Баханага, стали щонайменше 70 людей.

Про це повідомила Hindustan Times.

Зазначається, що ще 600 людей отримали травми.

Відомо, що швидкий поїзд, що йшов із Калькутти до Ченнаї, зійшов із рейок після зіткнення з товарним складом і зачепив ще один швидкий поїзд. На місці подій триває пошуково-рятувальна операція.

Прем’єр Індії Нарендра Моді висловив співчуття у зв’язку з подією та зв’язався з міністром транспорту для з’ясування деталей.

До речі, раніше на півдні Нідерландів пасажирський потяг зійшов з рейок. У результаті одна людина загинула, ще 30 отримали поранення.

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