Словаччина може після виборів припинити підтримку України – президент Чапутова

Словаччина може слідом за Угорщиною стати проблемною державою Євросоюзу і перестати підтримувати Україну.

Про це заявила президент Словаччини Зузана Чапутова в коментарі американському виданню Politico.

Чапутова занепокоєна поширенням дезінформації у своїй країні і що майбутні парламентські вибори можуть підірвати підтримку Словаччиною України.

Якщо популістські партії очолять уряд восени цього року, сказала президентка виданню, “можливо, зовнішня політика буде більше схожа на політику (прем’єра Угорщини, – Ред.) Віктора Орбана”.

Словаччина рішуче підтримувала Київ протягом усієї війни, навіть поставляючи українським військам літаки МіГ-29.

Але напередодні вересневих виборів у країні в опитуваннях лідирує Smer-SD – популістська партія на чолі зі скандальним колишнім прем’єр-міністром Робертом Фіко, який закликав припинити військову підтримку України.

Попередні місяці Словаччина була твердим союзником України, проте новий уряд може змінити це становище, що особливо важливо, оскільки російський вплив проникає в Європу, пише Politico.

Зазначається, що російські наративи знаходять благодатний ґрунт у Словаччині: лише 40% словаків вважають, що Росія несе головну відповідальність за війну в Україні, згідно з нещодавнім опитуванням аналітичного центру GLOBSEC, порівняно, наприклад, із 85% у Польщі, північному сусіді Словаччини.

Словаччина переживає “дуже складний період”, сказала президент, додавши: “Я бачу не тільки поляризацію, а й фрагментацію в нашому суспільстві”.

Хоча колишня країна Східного блоку нині може здаватися сильно прозахідною, під поверхнею, схоже, процвітає дезінформація і дружні для Росії наративи.

Чапутова, яка є досвідченою юристкою і колишньою активісткою, заявила, що її країна стикається з активною російською кампанією дезінформації, і що, будучи “більш молодою демократією, ми більш уразливі”.

Президент прямо сказала про роль, яку, на її думку, відіграють деякі обрані політики в поширенні дезінформації.

– Деякі політичні лідери, включно з членами парламенту, поширюють таку інформацію безпосередньо в парламенті, через ЗМІ, – сказала вона.

При цьому, як зазначає Politico, партія Роберто Фіко відкинула побоювання критиків.

У заяві електронною поштою від імені партії євродепутат Катаріна Рот Неведялова – міжнародний секретар Smer – сказала, що “звинувачувати опонентів у поширенні дезінформації – це дуже брудна політична практика. Ми рішуче відкидаємо будь-які з цих звинувачень і брехні”.

Втім, як пише Politico, проросійський вплив, все ж, відчутний.

За даними опитування GLOBSEC, близько 50% словаків вважають, що Сполучені Штати становлять загрозу безпеці для їхньої країни.

Тільки 58% словаків проголосували б за те, щоб залишитися в НАТО, якби був проведений референдум, і 66% згодні з твердженням, що “США втягують Словаччину у війну з Росією, тому що отримують від цього вигоду”.

Результати опитування узгоджуються з даними власного дослідження НАТО, яке засвідчило, що лише 51% словаків проголосували б за те, щоб залишитися в НАТО, порівняно з 70% загалом по військово-політичному блоку.

Дослідження НАТО також показало, що половина населення Словаччини виступає проти продовження допомоги Україні.

Відповідаючи на запитання, чому російські наративи знаходять відгук у частини словацького суспільства, Чапутова сказала, що це поєднання “позитивного ставлення до спільного слов’янського коріння”, певного погляду на історію, впливу дезінформації та “можливо, помилок у спілкуванні демократичних політичних лідерів”.

А багато словаків просто ситі по горло після цілої низки криз, таких як пандемія коронавірусу, зростання цін на енергоносії, інфляція та війна по сусідству, пише Politico.

– Ось, – сказала Чапутова, – чому люди, я думаю, зляться або розчаровані.

Вибори у Словаччині

Словаки прийдуть на виборчі дільниці у вересні, на виборах, які, як попереджають деякі політики, можуть змінити роль Братислави в ЄС і НАТО.

Наразі Smer набирає близько 17% голосів, згідно з даними опитування Politico.

Це ставить Smer – члена загальноєвропейської Партії європейських соціалістів – попереду всіх інших претендентів на роздробленому політичному ландшафті Словаччини.

Лідер Smer Роберто Фіко, який у минулому тричі обіймав посаду прем’єр-міністра, ледве уникнув тюремного ув’язнення після того, як парламент Словаччини торік не схвалив пропозицію щодо припинення його імунітету на час слідства за звинуваченням в організованій злочинності.

Едуард Хегер, який до середини травня виконував обов’язки тимчасового прем’єр-міністра Словаччини, назвав Фіко “лідером з використання дезінформації у своїх формулюваннях”, що партія Фіко заперечує.

У бесіді з Politico в Братиславі Хегер сказав, що побоюється, що популістський уряд віддалить країну від західних інститутів.

– Вони почнуть змінювати зовнішньополітичну орієнтацію – і фактично почнуть витягувати Словаччину з європейських структур і структури НАТО, – сказав він.

Smer наполягає на тому, що не хоче змінювати зовнішньополітичну орієнтацію Словаччини.

– Наша політична партія повністю підтримує членство Словаччини в ЄС і НАТО, – написала Рот Неведялова від імені партії.

Відповідаючи на запитання про позицію Smer щодо України, вона визнала, що українці “мають право захищати себе”, але сказала, що партія закликає до припинення вогню і мирного процесу.

– Ми завжди підтримували допомогу Україні – гуманітарну допомогу, переговори, посередництво, підтримку біженців, які зараз живуть у Словаччині, тощо, – сказала вона та додала, що “ми не можемо надіслати Україні військову підтримку, просто тому, що в Словаччині не залишилося військової техніки”.

Як зазначає Politico, експерти, обізнані в цій темі, сумніваються в цьому.

– Якщо партія Smer – з Робертом Фіко чи без нього – буде в уряді, вони, безумовно, спробують змінити нинішній рівень підтримки України, – сказав Мілан Ніч, старший науковий співробітник Німецької ради з міжнародних відносин, що спеціалізується на регіоні.

Він додав, що Smer – прагматична партія без чіткої зовнішньої політики. І навіть якщо Фіко зараз лідирує в опитуваннях, він не обов’язково опиниться при владі.

Джерело : Politico

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