Словаччина може після виборів припинити підтримку України – президент Чапутова
Словаччина може слідом за Угорщиною стати проблемною державою Євросоюзу і перестати підтримувати Україну.
Про це заявила президент Словаччини Зузана Чапутова в коментарі американському виданню Politico.
Чапутова занепокоєна поширенням дезінформації у своїй країні і що майбутні парламентські вибори можуть підірвати підтримку Словаччиною України.
Якщо популістські партії очолять уряд восени цього року, сказала президентка виданню, “можливо, зовнішня політика буде більше схожа на політику (прем’єра Угорщини, – Ред.) Віктора Орбана”.
Словаччина рішуче підтримувала Київ протягом усієї війни, навіть поставляючи українським військам літаки МіГ-29.
Але напередодні вересневих виборів у країні в опитуваннях лідирує Smer-SD – популістська партія на чолі зі скандальним колишнім прем’єр-міністром Робертом Фіко, який закликав припинити військову підтримку України.
Попередні місяці Словаччина була твердим союзником України, проте новий уряд може змінити це становище, що особливо важливо, оскільки російський вплив проникає в Європу, пише Politico.
Зазначається, що російські наративи знаходять благодатний ґрунт у Словаччині: лише 40% словаків вважають, що Росія несе головну відповідальність за війну в Україні, згідно з нещодавнім опитуванням аналітичного центру GLOBSEC, порівняно, наприклад, із 85% у Польщі, північному сусіді Словаччини.
Словаччина переживає “дуже складний період”, сказала президент, додавши: “Я бачу не тільки поляризацію, а й фрагментацію в нашому суспільстві”.
Хоча колишня країна Східного блоку нині може здаватися сильно прозахідною, під поверхнею, схоже, процвітає дезінформація і дружні для Росії наративи.
Чапутова, яка є досвідченою юристкою і колишньою активісткою, заявила, що її країна стикається з активною російською кампанією дезінформації, і що, будучи “більш молодою демократією, ми більш уразливі”.
Президент прямо сказала про роль, яку, на її думку, відіграють деякі обрані політики в поширенні дезінформації.
– Деякі політичні лідери, включно з членами парламенту, поширюють таку інформацію безпосередньо в парламенті, через ЗМІ, – сказала вона.
При цьому, як зазначає Politico, партія Роберто Фіко відкинула побоювання критиків.
У заяві електронною поштою від імені партії євродепутат Катаріна Рот Неведялова – міжнародний секретар Smer – сказала, що “звинувачувати опонентів у поширенні дезінформації – це дуже брудна політична практика. Ми рішуче відкидаємо будь-які з цих звинувачень і брехні”.
Втім, як пише Politico, проросійський вплив, все ж, відчутний.
За даними опитування GLOBSEC, близько 50% словаків вважають, що Сполучені Штати становлять загрозу безпеці для їхньої країни.
Тільки 58% словаків проголосували б за те, щоб залишитися в НАТО, якби був проведений референдум, і 66% згодні з твердженням, що “США втягують Словаччину у війну з Росією, тому що отримують від цього вигоду”.
Результати опитування узгоджуються з даними власного дослідження НАТО, яке засвідчило, що лише 51% словаків проголосували б за те, щоб залишитися в НАТО, порівняно з 70% загалом по військово-політичному блоку.
Дослідження НАТО також показало, що половина населення Словаччини виступає проти продовження допомоги Україні.
Відповідаючи на запитання, чому російські наративи знаходять відгук у частини словацького суспільства, Чапутова сказала, що це поєднання “позитивного ставлення до спільного слов’янського коріння”, певного погляду на історію, впливу дезінформації та “можливо, помилок у спілкуванні демократичних політичних лідерів”.
А багато словаків просто ситі по горло після цілої низки криз, таких як пандемія коронавірусу, зростання цін на енергоносії, інфляція та війна по сусідству, пише Politico.
– Ось, – сказала Чапутова, – чому люди, я думаю, зляться або розчаровані.
Вибори у Словаччині
Словаки прийдуть на виборчі дільниці у вересні, на виборах, які, як попереджають деякі політики, можуть змінити роль Братислави в ЄС і НАТО.
Наразі Smer набирає близько 17% голосів, згідно з даними опитування Politico.
Це ставить Smer – члена загальноєвропейської Партії європейських соціалістів – попереду всіх інших претендентів на роздробленому політичному ландшафті Словаччини.
Лідер Smer Роберто Фіко, який у минулому тричі обіймав посаду прем’єр-міністра, ледве уникнув тюремного ув’язнення після того, як парламент Словаччини торік не схвалив пропозицію щодо припинення його імунітету на час слідства за звинуваченням в організованій злочинності.
Едуард Хегер, який до середини травня виконував обов’язки тимчасового прем’єр-міністра Словаччини, назвав Фіко “лідером з використання дезінформації у своїх формулюваннях”, що партія Фіко заперечує.
У бесіді з Politico в Братиславі Хегер сказав, що побоюється, що популістський уряд віддалить країну від західних інститутів.
– Вони почнуть змінювати зовнішньополітичну орієнтацію – і фактично почнуть витягувати Словаччину з європейських структур і структури НАТО, – сказав він.
Smer наполягає на тому, що не хоче змінювати зовнішньополітичну орієнтацію Словаччини.
– Наша політична партія повністю підтримує членство Словаччини в ЄС і НАТО, – написала Рот Неведялова від імені партії.
Відповідаючи на запитання про позицію Smer щодо України, вона визнала, що українці “мають право захищати себе”, але сказала, що партія закликає до припинення вогню і мирного процесу.
– Ми завжди підтримували допомогу Україні – гуманітарну допомогу, переговори, посередництво, підтримку біженців, які зараз живуть у Словаччині, тощо, – сказала вона та додала, що “ми не можемо надіслати Україні військову підтримку, просто тому, що в Словаччині не залишилося військової техніки”.
Як зазначає Politico, експерти, обізнані в цій темі, сумніваються в цьому.
– Якщо партія Smer – з Робертом Фіко чи без нього – буде в уряді, вони, безумовно, спробують змінити нинішній рівень підтримки України, – сказав Мілан Ніч, старший науковий співробітник Німецької ради з міжнародних відносин, що спеціалізується на регіоні.
Він додав, що Smer – прагматична партія без чіткої зовнішньої політики. І навіть якщо Фіко зараз лідирує в опитуваннях, він не обов’язково опиниться при владі.
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