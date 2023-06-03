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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

США концентруються на військовій підтримці: Білий дім про вступ України до НАТО

протест Україна
Фото: Pixabay

Сполучені Штати Америки підтримують вступ України до НАТО. Проте нині США більше концентруються на військовій допомозі ЗСУ, щоб боротися з повномасштабною російською агресією.

Про це під час онлайн-брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр. Вона зазначила, що США віддані політиці відкритих дверей.

– Будь-яке рішення ухвалюється між 31 членом Альянсу і країною, яка хоче вступити. Ми говорили про це багато разів раніше. Це не змінилося. Зараз ми зосереджені на тому, що можна зробити для підтримки України в боротьбі за демократію та свободу проти російської агресії. І це те, що ми продовжуватимемо робити, – стверджує речниця Білого дому.

Карін Жан-П’єр нагадала, що нещодавно США виділили пакет військової допомоги Україні на суму $300 млн, до якого увійшли керовані реактивні снаряди залпового вогню для пускових установок HIMARS та боєприпаси.

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Білий дім, Війна в Україні, НАТО, США, Україна-НАТО, Україна-США
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