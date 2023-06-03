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Світ
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Алтайському краї на війну в Україну агітують звільнених в’язнів

В'язниця у росії
Фото: Depositphotos

В Алтайському краї РФ окупанти продовжують агітувати колишніх ув’язнених на війну в Україну.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, у місті Зоринськ Алтайського краю представники кримінально-виконавчої служби проводять роз’яснювальну роботу серед осіб, які мають умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.

Колишнім ув’язненим пропонують підписати контракт на 3-5 місяців військової служби.

В Алтайському краї на війну агітують в'язнів – Генштаб

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Раніше Міноборони Великої Британії підрахувало, що в РФ лише у квітні завербували на війну до 10 тисяч зеків.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Росія, ув'язнені
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