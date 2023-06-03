У Алтайському краї на війну в Україну агітують звільнених в’язнів

В Алтайському краї РФ окупанти продовжують агітувати колишніх ув’язнених на війну в Україну.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, у місті Зоринськ Алтайського краю представники кримінально-виконавчої служби проводять роз’яснювальну роботу серед осіб, які мають умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.

Колишнім ув’язненим пропонують підписати контракт на 3-5 місяців військової служби.

Раніше Міноборони Великої Британії підрахувало, що в РФ лише у квітні завербували на війну до 10 тисяч зеків.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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