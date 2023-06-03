У Алтайському краї на війну в Україну агітують звільнених в’язнів
В Алтайському краї РФ окупанти продовжують агітувати колишніх ув’язнених на війну в Україну.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, у місті Зоринськ Алтайського краю представники кримінально-виконавчої служби проводять роз’яснювальну роботу серед осіб, які мають умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.
Колишнім ув’язненим пропонують підписати контракт на 3-5 місяців військової служби.
Раніше Міноборони Великої Британії підрахувало, що в РФ лише у квітні завербували на війну до 10 тисяч зеків.
На фронті разом зі штурмовими бригадами піхотинців атакують ворожі позиції також і танкісти. За підтримки аеророзвідки українські вояки знищують позиції рашистів прямим наводенням. Б’ють ворога трофейною технікою, яку забрали у окупантів на Харківщині.Владислав Круглов