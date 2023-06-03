Уряд Угорщини опублікував відео з картою України без Криму та закликає до перемовин

Уряд Угорщини опублікував відеоролик, на якому окупований Кримський півострів не є частиною України. А саме відео містить заклики до якнайшвидшого припинення війни.

Відео опубліковано в YouTube.

Так, в описі до відео йдеться, що війна не принесла нічого, окрім руйнувань і смертей сотень тисяч людей. Автори ролика наголошують, що “у цій війні ніхто не може перемогти” і що потрібне якнайшвидше припинення вогню та мирні переговори.

Відео починається зі звуків повітряної тривоги. Далі – кадри вимушених переселенців та розбомблених українських міст.

У закадровому тексті не наголошується, що саме Росія розпочала повномасштабну війну 24 лютого 2022 року за наказом президента Володимира Путіна й саме Росія є причиною усіх бід українців.

Далі на відео з’являється карта з червоним силуетом України, проте без Криму.

Наразі цей ролик має вже понад 114 тис. переглядів.

Уряд Орбана приєднався до низки країн, які визнали російський суверенітет над Кримом. Угорське видання наголошує, що важко бути прихильником миру, підтримуючи територіальні захоплення агресора Росії.

Джерело: Nepszava

Фото: скриншот

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