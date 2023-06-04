В ЄС пояснили, чи запроваджуватимуть обмеження на вʼїзд для чоловіків з України

Європейська комісія не планує запроваджувати обмеження на виїзд з України до ЄС для чоловіків призовного віку.

Про це заявила єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йохансон під час зустрічі з журналістами. За її словами, українці, які перетинають кордон, автоматично стають біженцями, якщо їм необхідний цей статус.

– Для Євросоюзу всі українці, які прибувають у цей період як біженці, перебувають під захистом Директиви про тимчасовий захист (Temporary Protection Directive). Ми не зупинятимемо українців, які вʼїжджають до ЄС, – стверджує вона.

Водночас в Україні посилюють заходи щодо встановлення законних підстав для перетинання державного кордону громадянами, внесеними до системи Шлях, через періодичні зловживання.

За даними Державної прикордонної служби, деякі громадяни протиправно використовували систему, щоб допомогти іншим людям виїхати за державний кордон України.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.