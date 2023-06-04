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Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Польський добровольчий корпус: що відомо про формування

Польський добровольчий корпус: що відомо про формування

4 червня Польський добровольчий корпус (ПДК) повідомив, що разом з РДК (Російським добровольчим корпусом) вони беруть учать в операціях у Бєлгородській області.

Факти ICTV дізнавалися, що відомо про  Польський добровольчий корпус, коли був сформований та які завдання покладені на його бійців.

Що відомо про ПДК 

За інформацією з відкритих джерел, Польський добровольчий корпус (Polski Korpus Ochotniczy) – це військовий підрозділ Збройних сил України.

Він був створений у лютому 2023 року для захисту України від повномасштабного російського вторгнення. Корпус сформовано з польських добровольців та ветеранів армійських підрозділів спецпризначення.

ПДК – це спецпідрозділ, який виконує розвідувально-диверсійні завдання. Підрозділ незалежний від Інтернаціонального легіону ТрО України й підпорядковується безпосередньо Міністерству оборони України.

Ідеологія та символіка

Підрозділ має власну матеріально-технічну базу та символіку. Їхнім символом стала емблема Добровольчого кінного дивізіону (Dywizjon Jazdy Ochotniczej), більше відомого як кавалерійський ескадрон Гусари смерті, який поляки створили у 1920 році для боротьби з більшовиками.

– Польський добровольчий корпус обрав покровителем підрозділу постать поручника Юзефа Сіла-Новіцького, який у 1920 році створив Добровольчий кавалерійський ескадрон, відомий як Ескадрон гусарів смерті, що входив до складу кавалерійських підрозділів Війська Польського Другої Речі Посполитої.

Цей підрозділ складався лише  з добровольців і брав участь у боях проти більшовиків під час польсько-радянської війни 1920 року. Вони не зазнали жодної поразки й були відомі своєю хоробрістю та відвагою. Емблема нашого підрозділу безпосередньо відсилає до знаку польських гусарів смерті зразка 1920 року, – написали ПДК у своєму Тelegram.

Польський добровольчий корпус – що відомо про формування

Фото: Тelegram/ПДК

Рейд на Бєлгородщину

Разом із Російським добровольчим корпусом та легіоном Свобода Росії ПДК бере  учать у рейдах у Бєлгородській області РФ.

Бійці Польського добровольчого корпусу забезпечують конвой полонених, військову та медичну логістику в межах державного кордону України.

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