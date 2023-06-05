Бельгія розслідує використання бійцями РДК та ЛСР її зброї на території Росії

Прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо доручив провести розслідування, чи була зброя, яку Брюссель відправив на допомогу Києву для захисту території України, використана у бойових діях за кордоном.

Йдеться про повідомлення ЗМІ, що техніка, вироблена бельгійською компанією, була знайдена у районі Бєлгородської області Росії.

Александер Де Кроо застеріг у понеділок від поспішних висновків, оскільки поставки, які здійснювалися протягом десятиліть і в різні регіони, можуть призвести до того, що зброя з’явиться в неочікуваних місцях.

— Оборонні й інформаційні служби розпочали розслідування, щоб бути абсолютно впевненими в тому, що там сталося, – сказав Де Кроо в інтерв’ю бельгійській телерадіокомпанії VRT.

Він сказав, що “правило дуже суворе”, оскільки Росія, найімовірніше, розглядатиме використання зброї за межами України як провокацію Заходу. Де Кроо заявив, що країни ЄС надали Україні зброю за умови, що вона буде використана лише в межах країни, на територію якої здійснюється вторгнення, для її захисту.

Де Кроо сказав, що якщо є хоч якась правда про те, що зброя, призначена для захисту України, була використана у бойових діях в Росії, “ми будемо ставитися до цього надзвичайно серйозно”.

Він також підтвердив, що Бельгія звернеться до України за роз’ясненнями щодо інформації, що гвинтівки бельгійського виробництва могли бути використані проукраїнськими силами для боротьби з російськими військами на західному кордоні РФ.

В українській розвідці заявили, що питання щодо використання зброї іноземного виробництва на території РФ необхідно ставити Російському добровольчому корпусу та легіону Свобода Росії.

— Наскільки відомо, то вони вже давали коментарі з цього приводу. Зокрема, щодо затрофеєної/перетрофеєної зброї техніки чи озброєння. Щодо інших питань, то я думаю що Міністерство оборони прокоментує належним чином, — сказав представник ГУР Андрій Юсов у коментарі Суспільному.

Він додав, що представники РДК та легіону Свобода Росії діють на території РФ автономно.

На вихідних газета The Washington Post опублікувала розгорнутий репортаж про те, що в Бєлгороді, який межує з Україною, з’явилася зброя з деяких країн-членів НАТО, зокрема зі США, Польщі, Чехії та Бельгії.

Зазначається, що репортаж газети поставив під сумнів те, чи має Україна належний контроль над цією зброєю. Газета писала, що йшлося про вилазку бійців легіону Свобода Росії та Російського добровольчого корпусу, які виступають проти диктатора Володимира Путіна.

Джерело : AP News

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