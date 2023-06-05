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Світ
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Ексвіцепрезидент США Пенс подав документи на участь у президентських виборах

Майк Пенс
Фото: Getty Images

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс у понеділок подав документи на участь у президентських виборах 2024 року. Про це повідомляється на сайті Федеральної виборчої комісії США.

Очікується, що Пенс, який був віцепрезидентом часів президентства Дональда Трампа, особисто оголосить про свою кандидатуру на висування від Республіканської партії у середу, 5 червня.

Речник Пенса підтвердив його подачу документів до комісії.

Очікується, що ексвіцепрезидент привнесе більш традиційно консервативний голос у процес праймеріз, який був заглушений популістськими проповідями Трампа, котрий нині лідирує, та губернатора Флориди Рона ДеСантіса, – зазначає CNBC.

7 червня Майклу Пенсу виповниться 64 роки. Він пропрацював понад 10 років у Палаті представників США і один термін на посаді губернатора штату Індіана. Майк Пенс обіймав посаду віцепрезидента США з 20 січня 2017 року до 20 січня 2021-го.

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Рон ДеСантіс

ЗМІ пишуть, що кампанія Пенса розгортається дещо пізніше, ніж у багатьох його конкурентів, включно з Трампом і ДеСантісом. Крім того, попереду в нього, ймовірно, запекла боротьба за підтримку партії, яка поки здебільшого залишається лояльною до Трампа.

Водночас, його показники в опитуваннях кращі, ніж у деяких його конкурентів, але на рівні від низьких до середніх. Ексвіцепрезидент виступає за продовження надання Україні військової допомоги та засуджує прихильників Путіна у Республіканській партії США.

У травні про свою участь у президентських виборах оголосив губернатор Флориди Рон ДеСантіс.

Джерело: CNBC
Вибори в США, Майкл Пенс, США
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