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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Вночі в Бєлгородській області горів енергообʼєкт: росіяни заявляють про атаку дрона

пожежа
Фото: Pixabay

Сьогодні вночі у Бєлгородській області РФ пролунав вибух на енергооб’єкті. Губернатор області В’ячеслав Гладков повідомляє про начебто атаку дрона.

За його словами, безпілотник скинув вибухівку на один з енергетичних об’єктів. Попередньо, постраждалих немає.

Більше деталей Гладков не повідомив.

Раніше Легіон Свобода Росії та Російський добровольчий корпус (РДК) повідомили, що мають ще багато сюрпризів для влади Бєлгородської області.

Також повідомлялося, що на околиці села Нова Таволжанка, що поряд із містом Шебекіно, російські військові обстріляли машину з цивільними, бо думали, що там їдуть бійці Легіону Свобода Росії.

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Вночі в Бєлгородській області горів енергообʼєкт: росіяни заявляють про атаку дрона

Бєлгород, Пожежа, Росія
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