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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Іран ніколи не отримає ядерну зброю – держсекретар США

Ентоні Блінкен
Фото: Офіс президента

У США зараз та надалі здійснюватимуть всі можливі кроки, щоб Іран не зміг отримати ядерну зброю. Це може загрожувати безпеці всього Близькосхідного регіону.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен у коментарі іноземним журналістам під час свого виступу на заході американсько-ізраїльського комітету зв’язків з громадськістю (AIPAC).

– Іран не може отримати, і не отримає ядерної зброї. Вашингтон готовий застосовувати шлях дипломатії разом з економічним тиском та стримуванням. Президент США Джо Байден розглядає всі варіанти, щоб гарантувати, що Іран не отримає ядерну зброю, – стверджує Блінкен.

Американський державний секретар зауважив, що Іран регулярно погрожує стерти жителів Ізраїлю із лиця землі, а зобов’язання США захищати цю країну є беззаперечним.

Ентоні Блінкен розповів, що Іран експортує агресію на території Близькосхідного регіону та надає ударні дрони Shahed російським військам для вбивства українців, а Тегеран отримує від РФ високотехнологічне озброєння.

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Іран, Джо Байден, Ентоні Блінкен, США, Ядерна зброя
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