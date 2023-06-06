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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Росіяни відводять частину Чорноморського флоту з Криму: ISW назвав причину

ЧФ РФ
Фото: Pixabay

Чорноморський флот РФ намагається пом’якшити ускладнення з матеріально-технічним забезпеченням в окупованому Криму шляхом переміщення ресурсів на материкову частину Росії.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики, посилаючись на начальницю об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталію Гуменюк, зазначають, що російські війська переносять центри матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту з Севастополя до Новоросійська, Краснодарський край.

Це пов’язано зі значними проблемами окупантів з логістикою та забезпеченням боєприпасами в окупованому Криму.

Водночас російські десантні кораблі продовжують маневрувати в Чорному морі й заходять до Севастополя, але загальний центр тяжіння Чорноморського флоту, схоже, зміщується до Новоросійська.

– Нещодавні удари по російських місцях зосередження, логістичних центрах і транспортних засобах на півдні України можуть викликати підвищене занепокоєння щодо безпеки Чорноморського флоту, тож передислокація до Краснодарського краю, ймовірно, частково є відображенням цього факту, – йдеться у повідомленні.

Із початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 211 150 своїх військових, із них 800 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

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Джерело: ISW
Війна в Україні, Крим, Росія, Чорноморський флот РФ
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