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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Розвідка Британії розслідує причетність РФ до підриву Каховської ГЕС – Сунак

прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак
Фото: Офіс президента

Розвідувальні служби Сполученого Королівства вивчають причетність Росії до підриву Каховської ГЕС.

Про це в інтерв’ю Sky News розповів прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак. 

За його словами, спецслужби займаються розслідуванням щодо  причетності РФ до підриву Каховської ГЕС, однак ще не зробили остаточного висновку про те, чи стоїть Москва за “жахливою атакою”. 

– Якщо це зроблено навмисно, то це найбільша атака на цивільну інфраструктуру в Україні з початку війни. Напади на цивільну інфраструктуру є жахливими та неправильними. Ми вже бачили попередні випадки цього, але поки що рано говорити остаточно, – сказав Сунак.

Прем’єр додав, що Велика Британія вже відреагувала на цю катастрофу наданням Україні гуманітарної допомоги.

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– Ми вже виділили ресурси та фінансування для підтримки ООН та Червоного Хреста для реагування на подібні ситуації. І тепер вони можуть перенаправити ці ресурси, щоб допомогти евакуації із затоплених районів, – зазначив прем’єр Британії. 

Нагадаємо, за даними української розвідки, 6 червня близько 02:30 ночі російські окупаційні війська підірвали греблю Каховської ГЕС, що створило загрозу підтоплення для десятків населених пунктів.

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Війна в Україні, Велика Британія, екологічна катастрофа, Каховська ГЕС, Ріші Сунак, Російська агресія
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