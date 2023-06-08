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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

США та союзники НАТО встановлюють причетних до підриву Каховської дамби – Bloomberg

затоплення Миколаєва
Фото: Факти ICTV

Низка країн НАТО звинуватили російського диктатора Володимира Путіна в руйнуванні Каховської греблі, назвавши це воєнним злочином. Західні країни також обурені тим, що Росія створила найбільшу техногенну катастрофу в Європі за останні десятиліття.

Про це пише агентство Bloomberg.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав підрив дамби найчистішим воєнним злочином.

– Це неймовірний акт насильства і руйнування, на який, як я думав, не здатний навіть Путін, – заявив міністр.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також прямо звинуватив Росію, заявивши, що Москва причетна до руйнування дамби, щоби зупинити контрнаступ Сил оборони України. За словами Шольца, підрив Каховської ГЕС – це черговий злочин Росії в Україні.

Bloomberg зазначає, що США та інші країни НАТО поки що вивчають ситуацію, але схиляються до того, що винна саме Росія.

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Аналітики кажуть, що Москва отримала найбільшу військову вигоду, тому що повінь затопила потенційний шлях для просування українських військ, зробивши його непрохідним.

Кремль заперечує свою причетність і перекладає всю провину на Україну. Хоча з Каховського водосховища зрошувалися поля на півдні країни та забезпечувалися водою системи охолодження Запорізької АЕС.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що британські військові й розвідка також працюють над встановленням винних у підриві.

Ріші Сунак відмовився висловити припущення, але додав, що протягом цієї війни світ бачив неодноразові навмисні акти агресії Росії проти української цивільної інфраструктури.

– Це огидно. І якщо ця атака дійсно виявиться навмисною, вона стане новим мінімумом російського варварства. Це завдає величезних страждань українському народу, – сказав британський прем’єр під час візиту до Вашингтона.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) сходяться на думці, що російське командування вирішило підірвати Каховську дамбу, бо було занадто занепокоєне українським контрнаступом.

Джерело: Bloomberg
Каховська ГЕС, Олаф Шольц, Ріші Сунак
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