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Віра в лідерство Путіна похитнулася. Російська еліта засмучена перспективами у війні – Bloomberg

Кремль
Фото: Pexels

Російську еліту охопила зневіра щодо перспектив війни російського диктатора Володимира Путіна проти України.

Про це пише Bloomberg з посиланням на сімох осіб, знайомих із ситуацією.

Зазначено, що багато представників політичної та ділової еліти РФ втомилися від війни і хочуть, щоб вона припинилася, хоча і сумніваються, що Путін зупинить бойові дії. Попри те, що ніхто не бажає протистояти Путіну, вторгнення похитнуло абсолютну віру в його лідерство.

За словами двох джерел, найсприятливішою для РФ перспективою були б переговори наприкінці року, які перетворили б конфлікт на заморожений і дозволили б президенту РФ проголосити піррову перемогу, зберігши частину захопленої української території.

– Еліта перебуває в глухому куті: вони бояться стати цапами-відбувайлами за безглузду війну. Дійсно дивно, наскільки великого поширення серед російської еліти набуло уявлення про те, що Путін не виграє цю війну, – сказав Кирило Рогов, колишній радник російського уряду, який залишив країну після вторгнення.

Дедалі більший розпач, найімовірніше, посилить пошуки винних у вторгненні, яке вже спричинило запеклі суспільні розбіжності між прихильниками жорсткої лінії і російським міністерством оборони.

– Навіть ті, хто підтримує вторгнення та хоче посилити боротьбу проти України, розчарувались у перспективах Росії у війні, яка мала завершитися за кілька днів і зараз триває 16-й місяць, – вказує видання.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що російська еліта починає відвертатися від кремлівського диктатора Володимира Путіна.

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Джерело: Bloomberg
Війна в Україні, Кремль, Росія, Україна
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