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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Воронежі дрон врізався в багатоповерхівку: пошкоджено фасад, є поранені

безпілотник у Воронежі

Сьогодні у російському місті Воронеж на вулиці Белінського безпілотник врізався в багатоповерхівку.

Про це повідомив губернатор області Олександр Гусєв.

За його словами, в наслідок інциденту троє людей отримали різані рани від осколків скла.

А ще Гусєв розповів, що приміщення в будинку, в який сьогодні влучив безпілотник, було порожнім. На момент інциденту там нікого не було.

Як пишуть пропагандистські Telegram-канали, дрон міг летіти в бік аеродрому Балтімор, але врізався у вікно житлового будинку.

А ще за 3,5 км від будинку по вулиці Бєлінського розташоване авіаційне підприємство. Також дрон міг бути націлений на будівлю УФСБ по області – вона розташована за 300 м від місця вибуху.

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Фото: росЗМІ

Безпілотники, Вибух, Дрони, Росія
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