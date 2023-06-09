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У Воронежі дрон врізався в багатоповерхівку: пошкоджено фасад, є поранені
Сьогодні у російському місті Воронеж на вулиці Белінського безпілотник врізався в багатоповерхівку.
Про це повідомив губернатор області Олександр Гусєв.
За його словами, в наслідок інциденту троє людей отримали різані рани від осколків скла.
А ще Гусєв розповів, що приміщення в будинку, в який сьогодні влучив безпілотник, було порожнім. На момент інциденту там нікого не було.
Як пишуть пропагандистські Telegram-канали, дрон міг летіти в бік аеродрому Балтімор, але врізався у вікно житлового будинку.
А ще за 3,5 км від будинку по вулиці Бєлінського розташоване авіаційне підприємство. Також дрон міг бути націлений на будівлю УФСБ по області – вона розташована за 300 м від місця вибуху.
Фото: росЗМІ
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