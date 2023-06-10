Литва перевірить причетність Білорусі до депортації українських дітей

Глава МЗС Литви надіслав лист генпрокурору країни Ніді Грунскене з проханням перевірити інформацію лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської щодо можливого незаконного переміщення українських дітей на територію Білорусі та причетності до цього злочину представників білоруської влади.

Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ Литви.

– Незаконна депортація або переміщення цивільних осіб є діями, які класифікуються як злочини проти людяності та воєнні злочини, і караються як згідно з кримінальним законодавством Литовської Республіки, так і згідно з міжнародним правом, – написав глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс у листі.

Він наголосив, що, розслідуючи воєнні злочини в Україні, важливо не допустити безкарності, тому необхідно оцінити можливий внесок представників влади Білорусі, включно з найвищими посадовими особами.

Міністр попросив генпрокурора Литви оцінити, чи є наведена інформація підставою для розширення обсягу розслідувань, які вже тривають, або для початку нових досудових розслідувань за фактами розлучення дітей, депортації чи переміщення цивільних осіб, а також тілесних ушкоджень, катувань або іншого нелюдського поводження з особами, які захищені міжнародним гуманітарним правом.

У доданих до листа документах вказано, що після початку війни Росії проти України понад 2 тис. українських дітей, переважно сиріт, були незаконно перевезені з тимчасово окупованих територій України до таборів Білорусі, ймовірно, за розпорядженням білоруського режиму або з його схвалення.

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