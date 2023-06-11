У розвідці Швеції заявили, що РФ намагається зупинити вступ країни в НАТО

Росія вживає заходів і вкладає ресурси, щоб перешкодити вступу Швеції в НАТО.

Про це заявив глава Служби військової розвідки і безпеки Швеції Томас Нільссон, пише SVT.

– Вони хочуть вплинути на громадську думку й ухвалення рішень у Швеції, на те, що ми зазвичай називаємо внутрішнім важливим ядром: нашу демократію і наш спосіб життя, який ми самі обрали. Вони намагаються вплинути на це і також на заявку на членство, – сказав він.

Нільссон зазначив, що за російськими операціями стоїть як сама Росія, так і її посередники.

За словами генерал-лейтенанта, прикладом такого впливу на Швецію є публічні заяви офіційних осіб РФ про “військово-технічні заходи” у разі вступу країни до НАТО.

Окрім того, він додав, що протягом минулого року на низці швецьких об’єктів, що охороняються, були затримані “іноземні громадяни”, їх передали поліції.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Швеція може приєднатися до НАТО ще до саміту військово-політичного блоку, який має відбутись у Вільнюсі в липні.

Джерело: SVT

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