В РФ заявили про падіння двох БПЛА у регіоні, що межує з Московським
В Росії у Калузькій області у неділю, 11 червня, впали два безпілотники. Про це повідомив губернатор регіону Владислав Шапша у месенджері Telegram.
Спочатку він повідомив про падіння одного БПЛА в Жуковському районі біля села Стрілківка. Він зазначив, що пошкодження отримали два садових будинки – у них вибиті шибки.
Інший дрон упав у лісі в Мединському муніципальному районі.
Калузька область межує з Московською областю на півночі та Брянською на південному заході.
За попередньою інформацією, як повідомив Шапша, жертв і постраждалих немає, пошкодження мінімальні.
Раніше в Росії на півдні Бєлгородської області зійшли з рейок 15 вагонів порожнього вантажного поїзда. Аварія сталася біля залізничної станції в Олексіївському муніципальному районі. За попередніми даними, постраждалих немає.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова