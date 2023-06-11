В РФ заявили про падіння двох БПЛА у регіоні, що межує з Московським

В Росії у Калузькій області у неділю, 11 червня, впали два безпілотники. Про це повідомив губернатор регіону Владислав Шапша у месенджері Telegram.

Спочатку він повідомив про падіння одного БПЛА в Жуковському районі біля села Стрілківка. Він зазначив, що пошкодження отримали два садових будинки – у них вибиті шибки.

Інший дрон упав у лісі в Мединському муніципальному районі.

Калузька область межує з Московською областю на півночі та Брянською на південному заході.

За попередньою інформацією, як повідомив Шапша, жертв і постраждалих немає, пошкодження мінімальні.

Раніше в Росії на півдні Бєлгородської області зійшли з рейок 15 вагонів порожнього вантажного поїзда. Аварія сталася біля залізничної станції в Олексіївському муніципальному районі. За попередніми даними, постраждалих немає.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.