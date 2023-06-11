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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

В РФ заявили про падіння двох БПЛА у регіоні, що межує з Московським

дрон
Фото: Unsplash

В Росії у Калузькій області у неділю, 11 червня, впали два безпілотники. Про це повідомив губернатор регіону Владислав Шапша у месенджері Telegram.

Спочатку він повідомив про падіння одного БПЛА в Жуковському районі біля села Стрілківка. Він зазначив, що пошкодження отримали два садових будинки – у них вибиті шибки.

У Калузькій області впали два безпілотники – що відомо

Фото: Telegram/Владислав Шапша

Інший дрон упав у лісі в Мединському муніципальному районі.

Калузька область межує з Московською областю на півночі та Брянською на південному заході.

У Калузькій області впали два безпілотники – що відомо

Скриншот: Google Maps

За попередньою інформацією, як повідомив Шапша, жертв і постраждалих немає, пошкодження мінімальні.

Раніше в Росії на півдні Бєлгородської області зійшли з рейок 15 вагонів порожнього вантажного поїзда. Аварія сталася біля залізничної станції в Олексіївському муніципальному районі. За попередніми даними, постраждалих немає.

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Безпілотники, Росія
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Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
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