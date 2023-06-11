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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

За кожні 48 захоплених сантиметрів української землі РФ втрачає одного солдата – розвідка Британії

Бахмут
Фото: Getty Images

У Міністерство оборони Великої Британії підрахували, що за кожні 48 см захопленої території України Росія втрачала одного солдата вбитим або пораненим. 

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Британії у Twitter.

– У лютому 2022 року Росія, ймовірно, планувала завершити захоплення всього Донбасу протягом 10-14 днів.

Але в Бахмуті на кожні 48 см здобутих позицій припадає один загиблий або поранений. Україна бореться далі, – йдеться у повідомленні.

 


Також зазначається, що у Бахмуті російській армії вдалося просунутися на 29 км. Але з травня 2022 року РФ втратила там до 60 тисяч осіб.

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Армія Росії, Бахмут, Британія, Війна в Україні, Російська агресія
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