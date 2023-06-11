За кожні 48 захоплених сантиметрів української землі РФ втрачає одного солдата – розвідка Британії
У Міністерство оборони Великої Британії підрахували, що за кожні 48 см захопленої території України Росія втрачала одного солдата вбитим або пораненим.
Про це йдеться у повідомленні Міноборони Британії у Twitter.
– У лютому 2022 року Росія, ймовірно, планувала завершити захоплення всього Донбасу протягом 10-14 днів.
Але в Бахмуті на кожні 48 см здобутих позицій припадає один загиблий або поранений. Україна бореться далі, – йдеться у повідомленні.
In February 2022, Russia likely planned to complete the capture of the whole of the Donbas region within 10-14 days.
But in Bakhmut, for every 48cm gained, one of its soldiers has been killed or wounded.
Ukraine fights on.
???????? #WeStandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/zELnJJwqXN
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 11, 2023
Також зазначається, що у Бахмуті російській армії вдалося просунутися на 29 км. Але з травня 2022 року РФ втратила там до 60 тисяч осіб.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова