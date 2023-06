За кожні 48 захоплених сантиметрів української землі РФ втрачає одного солдата – розвідка Британії

У Міністерство оборони Великої Британії підрахували, що за кожні 48 см захопленої території України Росія втрачала одного солдата вбитим або пораненим.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Британії у Twitter.

In February 2022, Russia likely planned to complete the capture of the whole of the Donbas region within 10-14 days.

But in Bakhmut, for every 48cm gained, one of its soldiers has been killed or wounded.

Ukraine fights on.

