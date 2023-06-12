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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Іран використовує деталі Китаю для прискорення поставок дронів до РФ – WSJ

БПЛА Shahed
Фото: Depositphotos

В одному зі збитих навесні в Україні дронів-камікадзе іранського виробництва виявили деталь, виготовлену в Китаї протягом січня 2023 року. Це може свідчити про те, що Пекін постачає необхідні елементи Тегерану для створення безпілотників.

Про це повідомляють журналісти видання The Wall Street Journal. У квітні збили іранський дрон в Україні, який згодом почали вивчати західні дослідники. Вони стверджують, що у 2023 році в ньому виявили одну з деталей китайського виробництва.

Ця знахідка свідчить про те, що Китай продовжує постачати Ірану будівельні блоки для програми безпілотних літальних апаратів, попри тиск з боку США, які прагнуть перекрити глобальний ланцюжок постачання.

Іран дуже швидкими темпами може допомагати Росії вести повномасштабну війну проти України. Тегерану потрібно лише три місяці, щоб виготовити та передати Москві зброю для подальшого терору.

Дослідники розповіли, що в іранському дроні тоді виявили перетворювач напруги, виготовлений у середині квітня в Китаї. Це перший випадок, коли виявили деталь 2023 року виробництва в безпілотниках.

За попередньою інформацією, Китай виготовив деталі у січні 2023 року, надіслав до Ірану, там вони були встановлені в ударні дрони та відправлені до Росії. А вже у квітні країна-агресор РФ намагалася завдати ударів по Україні за допомогою цих безпілотників.

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БПЛА Shahed

Джерело: The Wall Street Journal
Іран, Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Китай, Росія
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