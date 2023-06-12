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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

На тлі критики і контрнаступу ЗСУ. Шойгу намагається зберегти позитивний імідж – британська розвідка

сергій шойгу

На тлі дедалі більшої критики міністр оборони Росії Сергій Шойгу намагається зберегти позитивний імідж.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Зазначено, що Шойгу протягом останнього тижня зберігав високу публічну активність, ймовірно, намагаючись зробити вигляд, що він контролює усі стратегічні питання, в той час як Україна прискорює наступальні операції.

Шойгу дав щонайменше два коментарі щодо оборонних операцій Росії, зокрема зробив серйозно перебільшені заяви про втрати українських сил. Це контрастує з іншими ключовими періодами війни, коли він зникав із публічного простору.

Також Шойгу  закликав російську оборонну промисловість подвоїти свої зусилля і розкритикував офіцерів Західного військового округу за недостатньо швидку відправку резервної бронетехніки на фронт.

– Шойгу, ймовірно, гостро усвідомлює необхідність підтримки позитивного іміджу перед дедалі відвертішою критикою з боку деяких співвітчизників, – зазначає британська розвідка.

Раніше The Washington Post повідомило, що політичні ризики для диктатора Володимира Путіна зростають, оскільки українські військові починають свій довгоочікуваний наступ.

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На тлі критики і контрнаступу ЗСУ. Шойгу намагається зберегти позитивний імідж – британська розвідка

Джерело: Міністерство оборони Великобританії

Війна в Україні, Сергій Шойгу
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