Помер колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі
12 червня помер 50-й прем’єр-міністр Італії та один із найбагатших бізнесменів країни Сильвіо Берлусконі. 29 вересня йому б виповнилося 87 років.
Незважаючи на похилий вік і проблеми зі здоров’ям, Берлусконі до останнього був активним політиком і очолював партію Вперед, Італія (Forzaак Italia).
Про смерть Берлусконі повідомили Corriere della Sera.
Берлусконі та Крим
Колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі був одним із найближчих друзів президента Росії Володимира Путіна.
Він відкрито визнавав Крим частиною РФ і у вересні 2015 року навіть літав на окупований півострів для приватної зустрічі з Путіним.
Тоді через порушення правил перетину кордону СБУ заборонила Сільвіо Берлусконі в’їзд в Україну терміном на три роки.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова