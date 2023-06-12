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Світ
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Помер колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі

Помер колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі
Фото: Getty Images

12 червня помер 50-й прем’єр-міністр Італії та один із найбагатших бізнесменів країни Сильвіо Берлусконі. 29 вересня йому б виповнилося 87 років.

Незважаючи на похилий вік і проблеми зі здоров’ям, Берлусконі до останнього був активним політиком і очолював партію Вперед, Італія (Forzaак Italia).

Про смерть Берлусконі повідомили Corriere della Sera.

Берлусконі та Крим

Колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі був одним із найближчих друзів президента Росії Володимира Путіна.

Він відкрито визнавав Крим частиною РФ і у вересні 2015 року навіть літав на окупований півострів для приватної зустрічі з Путіним.

Тоді через порушення правил перетину кордону СБУ заборонила Сільвіо Берлусконі в’їзд в Україну терміном на три роки.

Італія, Сільвіо Берлусконі, Смерть
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