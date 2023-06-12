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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Поширення війни на територію РФ посилює економічні проблеми Москви – Bloomberg

кремль
Фото: Pexels

Вторгнення президента Володимира Путіна в Україну коштувало Росії десятки мільярдів доларів, оскільки на її економіку тиснуть санкції, а державні доходи падають.

Тепер, коли конфлікт перейшов на російську територію, ціна війни, ймовірно, зросте ще більше, пише Bloomberg.

Збитки блякнуть у порівнянні з величезними людськими жертвами та економічним спустошенням, які Росія завдала Україні. Проте, за оцінками Bloomberg Economics, спалах повномасштабних бойових дій у прикордонних з Україною регіонах може знизити і без того мізерний прогноз зростання російської економіки до 0,8% у 2023 році.

Поширення війни на територію РФ посилює економічні проблеми Москви – Bloomberg

Джерело: Bloomberg

Бєлгородська область неодноразово потрапляла під обстріли і стикалася з вторгненнями російських повстанців з боку України, які вели тривалі бої з російськими військами. Повідомлялося про удари безпілотників у Курську, Краснодарі та Воронежі, якщо не враховувати масштабну атаку дронів на Москву у травні.

— Всі, хто знаходиться близько до зони бойових дій, виїжджають або думають про це. Це довгострокові наслідки – навіть за сприятливого розвитку подій люди навряд чи швидко повернуться, – сказав Євген Гонтмахер, економіст і колишній урядовець.

Тисячі людей у Бєлгородській області переїхали до тимчасових притулків, рятуючись від насильства, або були перевезені місцевою владою в інші частини країни. У Шебекіно, де розташований відомий у Росії виробник макаронних виробів, чиновники пообіцяли фінансову допомогу місцевим фабрикам, які були змушені зупинити роботу через втечу працівників.

За даними Bloomberg Economics, оскільки в прикордонних регіонах проживає десята частина 143 млн населення РФ, спалах повномасштабних бойових дій почне впливати на економічне зростання Росії вже в третьому кварталі.

Банк Росії прогнозує зростання економіки на 2% цього року і досягнення довоєнного рівня до кінця 2024 року, коли вплив санкцій ослабне, тоді як Міністерство економіки очікує, що валовий внутрішній продукт зросте більш ніж на 1%. Річне падіння ВВП Росії сповільнилося третій квартал поспіль до мінус 1,9% за перші три місяці цього року.

За словами Тетяни Орлової з Oxford Economics, 1,7% споживання домогосподарств Росії може безпосередньо постраждати, якщо бойові дії поширяться на Бєлгородську, Курську та Брянську області.

Експерти вважають, що посилення нестабільності в прикордонних регіонах змістить місцеву економіку від розвитку до виживання, а міграція жителів подалі від бойових дій і пошкодження інфраструктури збільшать витрати.

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Вікторія Нуланд

Джерело: Bloomberg
Війна в Україні, економіка Росії, Росія
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Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

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