Укр Рус Eng
Підтримати
Укр Рус Eng
Популярні
У відповідь на критику Зеленського в ООН заявили, що не займаються фізичним порятунком людей
Смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса: двоє загиблих, серед восьми потерпілих є діти
Терміново
Одна людина загинула, трьох травмовано: над Звягелем збито ракету
Терміново
На Рівненщині пролунали вибухи: що відомо
На Львівщині через опади з берегів вийшла річка, підтоплені 40 домогосподарств
Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Терміновий запит України: Данія додатково надасть 2 тис. артснарядів

Снаряди, боєприпаси
Фото: Getty Images

Виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен та глава МЗС Ларс Льокке Расмуссен оголосили про надання Україні додатково 2 тис. артилерійських снарядів на 250 млн данських крон ($36 млн).

Після зустрічі в Комітеті з питань зовнішньої політики Расмуссен заявив, що таке рішення ухвалено за конкретним запитом Києва, але не сказав, про які саме снаряди йдеться.

– Це суттєвий внесок, якого Україна потребує дуже терміново, – додав він.

За його словами, ці снаряди допоможуть українській армії під час контрнаступу, який вже триває.

Поульсен зі свого боку зазначив, що триває обговорення того, що ще потрібно Україні для протистояння російській агресії.

Цього тижня він візьме участь у Раштайн-13, де, як очікується, серед іншого обговорюватимуть підготовку українських льотчиків.

Наприкінці травня уряд Данії оголосив про збільшення підтримки України у 2023-2024 роках на $2,6 млрд.

Читайте також
Данія збільшить оборонні витрати до $21,4 млрд, з яких $2,8 млрд надасть Україні
Данія

Джерело: Berlingske

Війна в Україні, витрати на оборону, Данія, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
США пропонують розшити Радбез ООН без права вето для нових членів – WP
Терміновий запит України: Данія додатково надасть 2 тис. артснарядів
Навчання українських пілотів на F-16 може розпочатися цього літа – глава Міноборони Нідерландів
Терміновий запит України: Данія додатково надасть 2 тис. артснарядів
Вартість становить від $16,1 млн: українські військові знищили ударний вертоліт Ка-52 РФ
Терміновий запит України: Данія додатково надасть 2 тис. артснарядів
В окупантів збільшилися випадки дезертирства у штурмових підрозділах на Луганщині – Генштаб
російський окупант
У Херсоні закривають в’їзд до мікрорайону Корабел – причина
Евакуація з Херсона
Відео
50 тис. га лісів і 20 тис. тварин під загрозою зникнення: наслідки підриву Каховської ГЕС

Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:00 (12.06.2023)
Терміновий запит України: Данія додатково надасть 2 тис. артснарядів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:30 (12.06.2023)
Терміновий запит України: Данія додатково надасть 2 тис. артснарядів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (12.06.2023)
Терміновий запит України: Данія додатково надасть 2 тис. артснарядів
Моряк на псевдо Юг та доброволець Кабан загинули під час евакуації у Херсоні — тіла досі шукають
Терміновий запит України: Данія додатково надасть 2 тис. артснарядів
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь