Терміновий запит України: Данія додатково надасть 2 тис. артснарядів

Виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен та глава МЗС Ларс Льокке Расмуссен оголосили про надання Україні додатково 2 тис. артилерійських снарядів на 250 млн данських крон ($36 млн).

Після зустрічі в Комітеті з питань зовнішньої політики Расмуссен заявив, що таке рішення ухвалено за конкретним запитом Києва, але не сказав, про які саме снаряди йдеться.

– Це суттєвий внесок, якого Україна потребує дуже терміново, – додав він.

За його словами, ці снаряди допоможуть українській армії під час контрнаступу, який вже триває.

Поульсен зі свого боку зазначив, що триває обговорення того, що ще потрібно Україні для протистояння російській агресії.

Цього тижня він візьме участь у Раштайн-13, де, як очікується, серед іншого обговорюватимуть підготовку українських льотчиків.

Наприкінці травня уряд Данії оголосив про збільшення підтримки України у 2023-2024 роках на $2,6 млрд.

Джерело: Berlingske

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