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Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Німеччині розпочалися найбільші в історії НАТО авіанавчання

винищувачі F-16
Фото: Getty Images

12 червня в Німеччині стартують наймасштабніші навчання країн-членів НАТО з повітряного розгортання над Європою Air Defender 23.

Про це повідомляє американська інформаційна агенція Bloomberg.

Навчання проходитимуть 12-23 червня, в них візьмуть участь понад 20 країн-партнерів і близько 250 літаків, зокрема F-35 виробництва Lockheed Martin Corp США та Нідерландів, а також літаки-розвідники AWACS, дозаправники в повітрі та навіть транспортні авіаносії з Японії.

Тренування  відбуватимуться на чотирьох майданчиках у Німеччині, а також по одному в Нідерландах і Чехії.

– Їх проводитимуть переважно в трьох повітряних просторах на півночі, сході та півдні Німеччини, щоб перевірити здатність військово-повітряних сил реагувати на кризові ситуації в Європі на тлі загострення напруженості з РФ, – пише агенція. 

Райони навчань використовуватимуть лише протягом чотирьох годин на день. У цей час вони будуть закриті для цивільного повітряного руху.

Комерційні рейси через повітряний простір Німеччини будуть змінювати маршрути та можуть незначно затримуватись.

Навчання відбуваються в той момент, коли військовий альянс планує ширшу реконструкцію своєї оборони, що стало більш актуальним після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, у травні в Польщі відбулися військові навчання Анаконда 23, які є наймасштабнішими навчаннями Війська Польського. Участь у них взяли 12 тис. польських солдатів та союзні війська разом із представниками служб Міністерства внутрішніх справ і адміністрації.

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Військові навчання, Винищувач F-16, Німеччина, Російська агресія
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