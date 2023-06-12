Із початком контрнаступу України політичні ризики для Путіна зростають – WP

Політичні ризики для російського диктатора Володимира Путіна зростають, оскільки українські військові починають свій довгоочікуваний наступ.

Про це повідомляє The Washington Post.

За словами інсайдерів, російська еліта нервує з приводу вогневої потужності озброєння, яке Захід відправив Україні, і це викликає побоювання, що сухопутний міст, прокладений Москвою через південний схід України до Криму, може бути розірвано, що завдасть Кремлю значної військової та моральної шкоди.

Крім того, за словами кількох представників російської еліти, які говорили на умовах анонімності, чвари між військовими лідерами, атаки безпілотників на Москву і хвиля безпрецедентних вторгнень воєнізованих формувань у західні російські регіони, які межують з Україною, викликають запитання, чи може Путін контролювати ситуацію.

Зазначено, що ознаки зростаючої напруженості з’явилися цього місяця, коли впливовий член російського парламенту Костянтин Затулін, близький до вищого керівництва ФСБ, заявив на конференції, присвяченій майбутньому України, що Росія поки що зазнала невдачі у всіх своїх військових цілях і що деякі з них стали “безглуздими”.

– Настрій серед еліти дуже похмурий. Вони не розуміють планів Путіна і сумніваються, чи адекватно він справляється із ситуацією. Це триває вже давно, але тривога наростає, – каже Тетяна Станова, засновниця фірми політичного аналізу Р-Політик.

Також WP вказує, що росіяни бояться західних пропозицій щодо довгострокових безпекових угод для України.

– Якщо буде поставлятися сучасне озброєння і буде модернізуватися українська армія, то – навіть без формального членства – Україна в такому вигляді може представляти для Росії екзистенціальну загрозу, – йдеться у повідомленні.

Раніше у Центрі національного спротиву заявили, що 11 та 12 червня російські загарбники можуть планувати провокації на тимчасово окупованих територіях.

Джерело : The Washington Post

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.