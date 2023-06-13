Для майбутнього ЄС важливо, щоб Росія не мала потенціалу нападати на інші країни – Дуда

Заради безпеки та майбутнього Європи РФ повинна програти розв’язану проти України війну, а також втратити потенціал для нападу на інші держави.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом і лідером Франції Еммануелем Макроном. Політики провели зустріч у Єлисейському палаці в Парижі у форматі Веймарського трикутника.

За підсумками переговорів Дуда зазначив, що Польщу, ФРН та Францію сьогодні “поєднує спільний інтерес”: не дозволити Росії виграти війну.

– Ми всі не лише є членами Євросоюзу та НАТО, але, перш за все, сьогодні ми всі дуже твердо стоїмо на боці України з одним абсолютним розумінням – що Росія не може виграти цю війну, – заявив польський лідер.

Дуда уточнив, що заради безпеки Європи, майбутнього Євросоюзу принципово важливо, щоб у РФ ніколи більше не було потенціалу та можливості напасти на іншу країну, розширити сферу свого впливу ціною людських життів, чужого майна, за рахунок суверенітету і незалежності інших держав.

Дуда наголосив, що російський імперіалізм “має бути знищений”.

Він також нагадав, що Польща після багаторічних зусиль приєдналася до спільноти демократичних країн Заходу, і українці зараз хочуть того ж самого.

– Сьогодні українці хочуть того ж, вони хочуть приєднатися до західної спільноти політично. Ми повинні зробити це можливим, – заявив президент Польщі.

Він повідомив, що майбутнє членство України в Євросоюзі та НАТО стало однією з тем переговорів у форматі Веймарського трикутника. Ще однією темою було формування “авіаційної коаліції” для постачання нашій країні бойових літаків.

Анджей Дуда висловив сподівання, що завдяки підтримці Європи Україна здійснить ефективний контрнаступ.

Він зазначив, що перемогою української армії буде витіснення військ РФ із усіх тимчасово окупованих територій та повернення до міжнародно визнаних кордонів України. І саме так має закінчитися повномасштабна війна.

Джерело: RMF24

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