Країни НАТО планують стандартизувати снаряди для артилерії

Цього тижня глави провідних компаній-виробників зброї зустрінуться з міністрами оборони країн НАТО, щоб обговорити питання збільшення виробництва і стандартизації артилерійських снарядів, оскільки російсько-українська війна виснажує запаси країн-союзниць.

Як пише Reuters із посиланням на чиновників НАТО, зустріч має відбутися в Брюсселі.

Раніше, у лютому, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попереджав, що Україна спалює снаряди набагато швидше, ніж західні країни можуть їх виробляти, а початок українського контрнаступу, безсумнівно, призвів до ще більшого використання снарядів.

Але відсутність єдиних стандартів серед різних виробників ускладнює постачання боєприпасів.

– Йдеться про прискорення процесу стандартизації НАТО для забезпечення більш плавних постачань, що допоможе уникнути затримок і дефіциту в майбутньому, – сказав Reuters анонімний чиновник НАТО.

Серед запрошених – BAE Systems, турецький виробник безпілотників Baykar, General Dynamics, холдинг KNDS, що представляє виробника Leopard 2 KMW і французьку Nexter, Kongsberg, Leonardo, Lockheed, MBDA, Mesko, Nammo <Nammo AS> і Northrop Grumman, пише видання.

НАТО веде переговори з представниками промисловості про збільшення оборонного виробництва з минулого року, але це вперше, коли військово-політичний блок проводить зустріч на такому високому рівні. Вона відбудеться в кулуарах зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі в четвер і п’ятницю.

Обговорення в четвер будуть присвячені способам збільшення постачань Україні артилерійських снарядів, засобів протиповітряної оборони і високоточних керованих боєприпасів глибокого удару, ракет з дальністю дії в сотні кілометрів, таких, як британські Storm Shadow.

Попит на 155-мм артилерійські снаряди різко зріс після вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Але запаси союзників для власної оборони виснажилися, оскільки вони спішно постачали снаряди ЗСУ, які використовують тисячі снарядів на день.

Якщо для стрілецької зброї, такої, як штурмові гвинтівки, НАТО застосовує стандарти, що дають змогу військам усіх союзників використовувати боєприпаси одне одного, то з артилерійськими снарядами все не так просто, зазначає Reuters.

Хоча деякі великі країни НАТО узгодили певні стандарти для 155-мм снарядів, що використовуються гаубицями, часто потрібні додаткові розрахунки, щоби вразити ціль з необхідною точністю, кажуть експерти.

Офіційний представник НАТО заявив, що компанії самі зацікавлені у виробництві снарядів, які можуть використовуватися кількома країнами, тож у міру затягування війни в Україні очікуються замовлення на мільярди євро.

Джерело в оборонній промисловості привітало прагнення НАТО до більшої стандартизації і назвало його “давно назрілим”.

– Якби національні уряди змогли змусити себе відкинути національні стандарти й домовитися про загальні стандарти НАТО – зокрема, щодо боєприпасів – це було б лавиноподібною зміною, – сказало джерело в оборонній промисловості.

Стандартизація була б корисна і для 120-мм танкових снарядів.

– Це було б справжньою зміною. Ви могли б шукати 120-мм снаряди по всьому світу – бо ті, які підходять для (німецького) танка Leopard, працюватимуть і для (американського) Abrams, – сказало джерело видання.

Проте НАТО може зіткнутися з протидією з боку виробників боєприпасів, оскільки такий крок може підвищити конкуренцію і знизити ціни.

– За всією проблемою боєприпасів стоять жорсткі ділові інтереси… Компанії роблять гроші на тому, що боєприпаси не взаємозамінні, що вони можуть домінувати на своїх національних ринках зі своїми боєприпасами, – зазначає джерело видання в галузі.

Прагнення до більшої стандартизації відбувається у вирішальний момент, коли оборонні компанії вже бачать на горизонті набагато більші замовлення, оскільки НАТО на саміті у Вільнюсі в липні збирається підвищити цільові показники щодо кількості боєприпасів, які повинні мати союзники.

Більш ніж річний конфлікт в Україні призвів до того, що національні запаси сильно виснажилися. До цього багато країн НАТО вже вичерпали свої запаси, оскільки уряди вважали, що війни на виснаження з великими артилерійськими битвами відходять у минуле.

– Мине від шести до десяти років, перш ніж усі європейські склади боєприпасів будуть знову заповнені, – сказав в інтерв’ю німецькій газеті RND генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер.

Rheinmetall є одним із найбільших виробників артилерійських боєприпасів і збирається збільшити свої виробничі потужності до 600 тис. з 450 тис. снарядів калібру 155 мм на рік.

Джерело : Reuters

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