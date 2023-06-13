Наступ ЗСУ на окуповані РФ території показав перші ознаки успіху – Столтенберг

Контрнаступ Збройних сил України на окуповані Росією території Сходу й Півдня показав перші ознаки успіху. Так вважає генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Столтенберг зауважив, що українські воїни поступово повертають позиції, звільнюючи від російських військ низку невеликих населених пунктів. Проте він застерігає від швидких очікувань і значних успіхів, стверджуючи, що наступ буде важким.

– Ми повинні бути готовими до того, що цей наступ буде кривавим і важким. У росіян був час на укріплення – це досить важкі оборонні лінії, а прорвати їх – складне завдання, – наголошує генсек НАТО.

Водночас Столтенберг зазначив, що прокремлівська армія, яка зіткнулася з наступом Збройних сил України, має погане оснащення й забезпечення без належного російського командування.

Проте генсек звернув увагу, що НАТО бачить мужність і рішучість українців звільнити свою землю, а також вигнати російські війська з території, на яку ті вдерлися.

Джерело: USA Today

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