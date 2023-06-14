Понад 50 компонентів ракети вироблені в інших країнах: Зеленський про атаку по Кривому Рогу і захист України

В одній з ракет, які вдарили по Кривому Рогу вночі 13 червня, знайшли понад 50 компонентів, переважно електроніку, які створені компаніями різних країн світу, зокрема, партнерів України.

Про це заявив у вечірньому відеозверненні за 13 червня президент України Володимир Зеленський, коментуючи необхідність закінчити з російським ракетним терором.

– На жаль, Росія досі має змогу отримувати критичні компоненти для виробництва ракет, які створені компаніями з різних країн світу, зокрема, деяких партнерів. Різними шляхами ці компоненти потім постачають у Росію. Якщо взяти, до прикладу, одну з ракет, які вдарили сьогодні по Кривому Рогу, то близько 50 компонентів у ній, переважно мікроелектроніка, вироблені в інших країнах, – стверджує глава держави.

Президент розповів, що сьогодні відбулася зустріч представників України з дипломатами відповідних країн. Вони отримали список компаній, які постачають Росії компоненти для вбивств.

Зеленський наголосив, що Україна та світ мають розуміння, як російські терористи намагаються обманути всіх, тому держава чекає висновків та швидких дій, які зупинять ракетний терор РФ.

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