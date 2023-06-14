Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса: двоє загиблих, серед восьми потерпілих є діти
Були під водою 70 років. Падіння води у Дніпрі відкрило залишки дерев’яних мостів через Хортицю
На Львівщині через опади з берегів вийшла річка, підтоплені 40 домогосподарств
Угорщина хоче використати українських військовополонених для провокації проти України – ЗМІ
Обмін зношених та “старих” доларів: в НБУ пояснили правила
Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Понад 50 компонентів ракети вироблені в інших країнах: Зеленський про атаку по Кривому Рогу і захист України

Володимир Зеленський

В одній з ракет, які вдарили по Кривому Рогу вночі 13 червня, знайшли понад 50 компонентів, переважно електроніку, які створені компаніями різних країн світу, зокрема, партнерів України.

Про це заявив у вечірньому відеозверненні за 13 червня президент України Володимир Зеленський, коментуючи необхідність закінчити з російським ракетним терором.

– На жаль, Росія досі має змогу отримувати критичні компоненти для виробництва ракет, які створені компаніями з різних країн світу, зокрема, деяких партнерів. Різними шляхами ці компоненти потім постачають у Росію. Якщо взяти, до прикладу, одну з ракет, які вдарили сьогодні по Кривому Рогу, то близько 50 компонентів у ній, переважно мікроелектроніка, вироблені в інших країнах, – стверджує глава держави.

Президент розповів, що сьогодні відбулася зустріч представників України з дипломатами відповідних країн. Вони отримали список компаній, які постачають Росії компоненти для вбивств.

Зеленський наголосив, що Україна та світ мають розуміння, як російські терористи намагаються обманути всіх, тому держава чекає висновків та швидких дій, які зупинять ракетний терор РФ.

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, Офіс президента, Ракета, Ракетні удари Росії
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Остін та Резніков обговорили наступний Рамштайн та ситуацію на передовій
Понад 50 компонентів ракети вироблені в інших країнах: Зеленський про атаку по Кривому Рогу і захист України
У Запоріжжі після сирен пролунали вибухи
Понад 50 компонентів ракети вироблені в інших країнах: Зеленський про атаку по Кривому Рогу і захист України
Танго на кістках: МЗС про заклики РФ і Угорщини припинити постачання зброї Україні
МЗС України
Підрив ГЕС збільшив ризики для ЗАЕС: гендиректор МАГАТЕ зустрівся із Зеленським
Понад 50 компонентів ракети вироблені в інших країнах: Зеленський про атаку по Кривому Рогу і захист України
Росія знищуватиме все, що контролює на окупованих територіях, включно з Кримом – Подоляк
Михайло Подоляк
Відео
Підрив Каховської ГЕС: як виправлятимуть шкоду, завдану росіянами

Про херсонські кавуни, рожеві помідори, виноград і персики нам тимчасово доведеться забути. Удар росіян по житниці країни важко перебільшити. Прямі і непрямі втрати українського агросектору від підриву Каховської ГЕС можуть зрости до $10 млрд через неможливість повноцінного ведення сільськогосподарської діяльності на затоплених землях.

Христина Гавриш
Коли відкриються українські аеропорти та чи можна буде запустити авіарейси
Літаки в аеропорту
Виводили техніку та війська: усі докази причетності РФ до підриву Каховської ГЕС
Каховська ГЕС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (13.06.2023)
Понад 50 компонентів ракети вироблені в інших країнах: Зеленський про атаку по Кривому Рогу і захист України
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (12.06.2023)
Понад 50 компонентів ракети вироблені в інших країнах: Зеленський про атаку по Кривому Рогу і захист України
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь