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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Краснодарі палає нафтопереробний завод: чорний дим тягнеться на кілометри

краснодарський край НПЗ

У російському місті Краснодар масштабно горить нафтопереробний завод.

Російські ЗМІ та Telegram-канали повідомляють, що стовп чорного густого диму тягнеться на кілометри.

За попередньою інформацією, горіла установка зі спалювання надлишкового газу, розташована на газовій колонці нафтопереробного заводу на вулиці Захарова.

Що стало причиною пожежі, поки що невідомо. ЗМІ повідомляють, що пожежу вже ліквідували, постраждалих немає.

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У Краснодарі палає нафтопереробний завод: чорний дим тягнеться на кілометри

Краснодар, Пожежа, Росія
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Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
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