У Краснодарі палає нафтопереробний завод: чорний дим тягнеться на кілометри

У російському місті Краснодар масштабно горить нафтопереробний завод.

Російські ЗМІ та Telegram-канали повідомляють, що стовп чорного густого диму тягнеться на кілометри.

За попередньою інформацією, горіла установка зі спалювання надлишкового газу, розташована на газовій колонці нафтопереробного заводу на вулиці Захарова.

Що стало причиною пожежі, поки що невідомо. ЗМІ повідомляють, що пожежу вже ліквідували, постраждалих немає.

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