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Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Екологи б’ють на сполох. За кілька днів брудні потоки з Каховської ГЕС можуть дістатися берегів Румунії та Болгарії

Екологи б’ють на сполох. За кілька днів брудні потоки з Каховської ГЕС можуть дістатися берегів Румунії та Болгарії

Найближчими днями забруднені прісноводні потоки, які потрапили у Чорне море після підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, може досягти берегів Румунії та Болгарії. 

Про це на брифінгу повідомив директор Українського національного центру екології моря Віктор Коморін.

За його словами, забруднена прісна вода досягла берегів Одеси швидше, ніж передбачалося.

Потрібно все ж таки зібратися на міжнародному рівні, з міжнародними експертами, тому що день-два – і ці забруднені води можуть дістатися наших сусідів – Румунії та Болгарії, – зазначив він.

Вчений пояснив, що через течію та погодні умови прісну воду винесло в море дуже швидко. Згідно зі супутниковими знімками, вчора забруднені потоки були вже біля курортної Затоки, що на Одещині. 

– Тобто розповсюджується південніше все швидше та швидше, – акцентує Коморін.

Фахівці центру екології відібрали проби морської води, які показали значне перевищення хлорорганічних сполук, важких металів тощо.

Водночас, згідно із супутниковими фото, найбільше забруднення спостерігається далі від узбережжя. Для того, щоб уточнити, які саме забруднювачі потрапили до акваторії, потрібно вийти в море та відібрати проби.

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Джерело: УНІАН
Болгарія, екологічна катастрофа, Каховська ГЕС, Російська агресія, Румунія, Чорне море
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