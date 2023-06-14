Підрив Північного потоку: прокуратура Швеції розповіла, коли може завершитись розслідування

Швеція сподівається, що до осені зможе визначити, хто стоїть за диверсією на газопроводі Північний потік.

Про це шведському радіо SR повідомив прокурор Матс Люнгквіст, який веде розслідування в країні.

Йдеться про кілька незрозумілих підводних вибухів у вересні 2022 року, які розірвали газопроводи Північний потік 1 і нещодавно побудований Північний потік 2. Ці трубопроводи з’єднують Росію і Німеччину через Балтійське море.

Вибухи сталися в економічних зонах Швеції та Данії, і обидві країни стверджують, що вибухи були навмисними, хоча їм ще належить встановити винних.

Матс Люнгквіст заявив, що він зустрічався з німецьким прокурором і що вони працюють разом, але відмовився повідомити подальші подробиці.

– Я сподіваюся, що принаймні цієї осені ми зможемо ухвалити рішення щодо пред’явлення обвинувачень, принаймні, така мета на цей момент. Я думаю, що з часом стане відомо (хто здійснив диверсію, – Ред.), – сказав Люнгквіст.

Раніше Німеччина підтвердила, що її слідчі в січні провели рейд на судні, яке могло бути використане для перевезення вибухівки, що використовувалася для підриву трубопроводів. Німецькі ЗМІ писали, що судно могло бути використане невеликою українською або проукраїнською групою, проте не навели жодних підтверджень.

У квітні Люнгквіст заявив агентству Reuters, що основний сценарій полягає в тому, що за нападом стоїть держава або підтримувана державою група.

– Я думаю, що ця гіпотеза зміцнилася під час розслідування, – сказав він в інтерв’ю SR.

Вторгнення Росії в Україну поставило залежність Європи від російського природного газу в центр політичної уваги, а руйнування трубопроводів Північний потік прискорило перехід блоку на інших постачальників енергії.

Північний потік 1 і Північний потік 2, кожен з яких складається з двох труб, були побудовані російським державним Газпромом для перекачування 110 млрд кубометрів природного газу на рік до Німеччини.

Джерело : Reuters

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