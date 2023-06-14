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Путін зробив помилку. Байден і Столтенберг обговорили війну РФ проти України

Путін зробив помилку. Байден і Столтенберг обговорили війну РФ проти України
Фото: Getty Images

Напередодні саміту країн НАТО у Вільнюсі питання довгострокової підтримки України стало однією з ключових тем зустрічі генсека НАТО Єнса Столтенберга із президентом США Джо Байденом.

Про це повідомляє Голос Америки.

До початку переговорів у Білому Домі обидва лідери наголосили на спільних зусиллях країн Альянсу у підтримці України.

– Що більше території українцям вдасться звільнити (під час контрнаступу. – Ред.), то сильнішими вони будуть за майбутнім столом переговорів. І тим вірогідніше те, що в якийсь момент президент Путін зрозуміє, що він ніколи не зможе виграти свою агресивну війну на полі бою, – сказав Столтенберг.

Він наголосив, що підтримувати Україну – в інтересах безпеки НАТО.

– Російське вторгнення в Україну стало не лише нападом на Україну, а й на ключові цінності та свободу людей усюди, тому президенту Путіну не можна дозволити виграти цю війну, адже це буде не лише трагедією для українців, а й зробить світ небезпечнішим, – додав генсек.

У свою чергу Байден, говорячи про майбутній саміт НАТО у Вільнюсі, запевнив у відданості суверенітету України.

– Понад 40 країн віддані (збереженню) незалежності України, думаю, це дуже чітке повідомлення. З Божою поміччю, ми збережемо цю єдність. Путін зробив помилку. Він сподівався на “фінляндизацію” НАТО, а отримав “натовізацію” Фінляндії та, сподіваюся, невдовзі Швеції, – наголосив президент США.

Саміт країн-членів НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

У Міноборони заявили, що на саміті Україна сподівається отримати алгоритм вступу до НАТО.

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Путін зробив помилку. Байден і Столтенберг обговорили війну РФ проти України

Джерело: Голос Америки
Єнс Столтенберг, Джо Байден, НАТО, США
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