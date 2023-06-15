США перекинули на Близький Схід винищувачі F-22 через активність РФ

Уряд Сполучених Штатів Америки розгорнув на Близькому Сході багатоцільові винищувачі F-22 Raptors через активність літаків Російської Федерації. Їх перекинули з авіабази Ленглі, штат Вірджинія.

За даними Центрального командування США, винищувачі американських Військово-повітряних сил розгорнули у зоні відповідальності в рамках багатосторонньої підтримки та можливостей Америки через небезпечну та непрофесійну поведінку російських літаків у регіоні.

– Небезпечна та непрофесійна поведінка російських Збройних сил — це не те, чого ми очікуємо від професійних Військово-повітряних сил. Регулярне порушення ними узгоджених заходів у повітряному просторі збільшує ризик ескалації або прорахунків, – сказав командувач Центральних сил США Майкл Курілла.

F-22 Raptors — це багатоцільовий винищувач п’ятого покоління американського виробництва США. Він здатний боротися з ворожими винищувачами, здійснювати наземні атаки, розвідку та радіоелектронну боротьбу.

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