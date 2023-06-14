США взаємодіють з Україною, щоб з’ясувати всі обставини знищення Каховської ГЕС – Міллер

США взаємодіють з Україною, щоб з’ясувати всі подробиці знищення греблі Каховської ГЕС, та в інших питаннях. В американському Державному департаменті радять не вірити всьому, що розповідає російська пропаганда.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час пресбрифінгу в Вашингтоні. Він стверджує, що Білий дім довіряє Україні у питанні, яке стосується Каховської ГЕС.

За його словами, позиція США незмінна, водночас американська сторона поки вивчає всю ситуацію. Проте він вказав на те, що є одна очевидна річ – гребля розташована на тимчасово окупованій Росією території України.

– Очевидною є одна річ – це те, що гребля розташована на території, яку Росія окупувала, і де Росія утримувала контроль над греблею, – сказав Міллер.

Водночас він розкритикував заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито значні втрати української сторони під час контрнаступальних дій. Він вважає, що не можна сприймати всі слова Путіна та вважати їх правдою.

Джерело : Укрінформ

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