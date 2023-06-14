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Валентина Чорна, редакторка стрічки

США заблокували продаж зброї Угорщині через відмову підтримати вступ Швеції до НАТО

Сенат США
Фото: Depositphotos

Головний республіканець у Комітеті з міжнародних відносин США, сенатор Джеймс Ріш заблокував продаж зброї Угорщині на $735 млн через відмову підтримати заявку Швеції на вступ до НАТО.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

Зазначається, що це рідкісний крок, спрямований на те, щоб змусити Будапешт дати зелене світло розширенню Альянсу напередодні липневого саміту НАТО у Вільнюсі.

Ріш заявив, що Угорщина має підтримати вступ Швеції до НАТО, якщо хоче отримати пакет озброєнь, який включає 24 батареї ракетних установок HIMARS, а також понад 100 ракет і блоків разом із відповідними запчастинами і підтримкою.

Блокування продажу нової зброї Будапешту свідчить про зростаюче невдоволення прихильників НАТО, таких як Ріш, щодо дій Угорщини.

– Вже деякий час я прямо висловлюю свою стурбованість угорському уряду щодо його відмови просувати голосування за вступ Швеції до НАТО. Той факт, що вже червень, а цього досі не зроблено, змусив мене вирішити, що продаж нової американської військової техніки Угорщині буде призупинено, – сказав республіканець Джеймс Ріш.

Усі великі продажі зброї потребують отримання дозволу від голови та високопоставлених членів комітетів Сенату і Палати представників з питань закордонних справ перед тим, як Державний департамент може офіційно оголосити про продаж.

Відмова Ріша уповільнює процес продажу, оскільки не надає Державному департаменту необхідного дозволу.

Нагадаємо, що Швеція подала заявку на приєднання до НАТО у травні 2022 року.

Наразі Туреччина та Угорщина — єдині члени Північноатлантичного союзу, які поки що не ратифікували заявку Швеції.

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НАТО, США, Угорщина, Швеція
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