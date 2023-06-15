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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Стежили за парламентом за допомогою дронів: у Швеції затримали двох росіян

Стежили за парламентом за допомогою дронів: у Швеції затримали двох росіян
Фото: Pexels

У Швеції затримали двох громадян Російської Федерації, які запускали дрони над центром Стокгольма та знімали на відеозапис місцеву будівлю парламенту.

За даними іноземних журналістів, безпілотники помітили над парламентом Швеції, Риксдагом, та урядовими кварталами 13 червня о 15:00.

Поліцейські прибули на місце події, де згодом заарештували двох росіян. Цих людей підозрюють у порушенні закону про безпеку польотів і авіації, який діє у Швеції.

Відомо, що двоє затриманих чоловіків мають громадянство РФ. Правоохоронці вилучили в них обладнання для дронів і комп’ютери після обшуку в номері готелю.

Швецький прокурор Туве Форшаллен підтвердив, що двох росіян заарештували за незаконну зйомку об’єктів, що охороняються. Наразі слідство перебуває на ранній стадії, тому більше інформації не оголошують прилюдно.

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Джерело: Aftonbladet

Безпілотники, Громадянство РФ, Дрони, Росія, Швеція
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