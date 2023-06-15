Стежили за парламентом за допомогою дронів: у Швеції затримали двох росіян

У Швеції затримали двох громадян Російської Федерації, які запускали дрони над центром Стокгольма та знімали на відеозапис місцеву будівлю парламенту.

За даними іноземних журналістів, безпілотники помітили над парламентом Швеції, Риксдагом, та урядовими кварталами 13 червня о 15:00.

Поліцейські прибули на місце події, де згодом заарештували двох росіян. Цих людей підозрюють у порушенні закону про безпеку польотів і авіації, який діє у Швеції.

Відомо, що двоє затриманих чоловіків мають громадянство РФ. Правоохоронці вилучили в них обладнання для дронів і комп’ютери після обшуку в номері готелю.

Швецький прокурор Туве Форшаллен підтвердив, що двох росіян заарештували за незаконну зйомку об’єктів, що охороняються. Наразі слідство перебуває на ранній стадії, тому більше інформації не оголошують прилюдно.

Джерело: Aftonbladet

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.