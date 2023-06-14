У мережі зʼявилась інформація про ліквідацію “правої руки” Кадирова

У мережі з’явилась інформація про ліквідацію “правої руки” глави Чечні, депутата Держдуми Федеральних зборів РФ Адама Делімханова.

За словами військовослужбовця Кирила Сазонова, знищили Делімханова у Приморську.

Крім того, додає Сазонов, ліквідовано й інших наближених до Кадирова та ще близько двохсот представників особового складу.

Керівництво підрозділу Ахмат прямувало в кортежі із позашляховиків саме в той час, коли розвідка шукала скупчення ворожої техніки.

– Артилерія зреагувала миттєво. Поранених немає, навіть швидка допомога не приїхала. Усі тіла вивозили на гвинтокрилах. За пів години прилетіли 12 бортів, – зауважує Кирило Сазонов.

РосЗМІ з посиланням на повідомлення від пресслужби Держдуми відразу почали повідомляти про те, що Адам Делімханов живий, хоч і поранений.

Потім з’явилась інформація, нібито з ним особисто спілкувався глава Держдуми Федеральних зборів РФ В’ячеслав Володін.

Останній стверджує, що Делімханов “живий-здоровий”.

Тим часом глава Чечні Рамзан Кадиров почав бідкатися, що його соратник не виходить на зв’язок і навіть звернувся до української розвідки за інформацією щодо місця завдання удару, щоб він “зміг знайти свого дорогого брата”.

Водночас командир підрозділу Ахмат Апти Алаудінов стверджує, що Делімханов – живісінький, перебуває в Чечні та їде до Рамзана Кадирова.

Джерело: Кирило Сазонов, Рамзан Кадиров

Фото: Фракція Єдиної Росії в Держдумі

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