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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Відмова від енергоносіїв РФ є частиною нацбезпеки Німеччини – голова МЗС

Анналена Бербок
Фото: Getty Images

Безпека передбачає не лише забезпечення обороноспроможності держави, а й її економічну та енергетичну незалежність, та водночас свободу вибору шляхів розвитку.

Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок під час презентації документа Стратегія національної безпеки: Інтегрована безпека для Німеччини. 

– Безпека означає не лише відсутність війни, – наголосила вона. 

За словами міністерки, безпека – це також свобода організовувати життя, економіку за власним вибором, без політичних обмежень та економічних залежностей.

– Ось чому ми позбуваємося залежності від енергоносіїв з Росії. За кожен кубометр російського газу ми заплатили національною безпекою подвійну та потрійну ціну. В майбутньому ми будемо більше зосереджуватися на безпеці, коли йдеться про рішення щодо економічної політики, – заявила голова МЗС Німеччини.

Вона додала, що це стосується й того, кому дозволено інвестувати в критичну інфраструктуру. У зв’язку з цим міністр згадала ситуацію, коли найбільші сховища газу та нафти в Німеччині опинились у власності російського Газпрому.

Бербок наголосила, що після 24 лютого 2022 року, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, стало зрозуміло, що Європа вразлива, а мир – крихкий: “Безпека в XXI столітті – це більше, ніж оборона та дипломатія”.

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Джерело: Укрінформ
Війна в Україні, Німеччина, Російська агресія
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